นักข่าวช่อง 7 เผยภาพมิ่งขวัญ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแบกกล้องด้วยพระองค์เอง
ดร.กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 เปิดภาพมิ่งขวัญ พร้อมเผยเรื่องราวเบื้องหลัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแบกกล้องน้ำหนักมากด้วยพระองค์เอง ครั้งเสด็จเยือนจีน
ดร.กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 เปิดเผยเรื่องราวความประทับใจพร้อมภาพแห่งความทรงจำที่เป็นมิ่งขวัญของทีมงาน ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าย้อนครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนำคณะอัยการไทยเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดย ชาตรี พุ่มบุตร ช่างภาพได้ร่วมเดินทางไปถ่ายทำข่าวในครั้งนี้ด้วย
ช่วงเวลาพักบนยอดเขา มีอัยการท่านหนึ่งขอลองแบกกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงอยากลองประทับกล้องบ้าง แม้อุปกรณ์ในยุคนั้นจะมีน้ำหนักมากพอสมควร แต่ก็ทรงยืนยันและรับกล้องไปประทับบนบ่าจังหวะนั้นช่างภาพจึงนำกล้องภาพนิ่งส่วนตัวขึ้นมาบันทึกพระฉายาลักษณ์เอาไว้ จึงเกิดเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นความภาคภูมิใจและสถิตอยู่ในใจของทีมงานช่อง 7HD ตราบนิจนิรันดร์
“ภาพมิ่งขวัญของชาวช่อง 7…
สายข่าวพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์จะมีกันอยู่ไม่กี่ช่อง ก็จะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบถวายงานรับใช้เจ้านายกัน ว่าช่องไหนจะตามเสด็จฯ พระองค์ไหน เพื่อนำพระราชกรณียกิจมาออกในข่าวในพระราชสำนัก ของช่อง 7 จะรับผิดชอบตามเสด็จฯ 904 คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็รวมถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หรือ พระองค์ภาของพสกนิกรชาวไทย จึงได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์ท่านอยู่เสมอ
มีครั้งหนึ่ง พระองค์ภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ นำคณะอัยการไทยไปทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เสด็จฯ เยือนเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนานของจีน ช่างภาพข่าวในพระราชสำนัก พี่ชาตรี พุ่มบุตร ช่างภาพของช่อง 7 ก็มีโอกาสได้ตามเสด็จฯ ไปถ่ายทำข่าว
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชวนน่าตื่นเต้นขึ้น ขณะนั้นอยู่บนยอดเขา เป็นช่วงพัก มีอัยการคนอื่นมาขอลองแบกกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ พระองค์ท่านทอดพระเนตรแล้วทรงอยากลองบ้าง ซึ่งกล้องก็มีน้ำหนักมากพอสมควร ต่างจากกล้องในสมัยนี้ แต่พระองค์ก็ทรงยืนยันและทรงรับไปประทับบ่า พี่ชาตรีก็เลยใช้กล้องภาพนิ่งของตัวเองมาฉายพระรูปพระองค์ท่าน และทำให้เกิดเป็นพระฉายาลักษณ์ที่เป็นมิ่งขวัญของชาวช่อง 7HD ภาพนี้ครับ
สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์”
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