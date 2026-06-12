ข่าว

วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:54 น.
53
วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง

วิธีการเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พร้อมวิธีการแต่งกาย

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยัง ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยสามารถเดินทางด้วยหลากหลายวิธีดังต่อไปนี้

วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT สายสีน้ำเงิน): ลงสถานีสนามไชย ทางออก 1 เดินเท้าต่อประมาณ 10 นาทีถึงสนามหลวง

รถประจำทาง (ขสมก.): สายที่ผ่านสนามหลวง ได้แก่ 3(2-37), 15(4-2), 25(3-7E), 32(2-5), 47(3-41), 53(2-9), 59(1-8), 59(1-7E), 60(1-38), 70(2-14), 80(4-43), 91, 91ก, 501(1-53), 1-80E, 2-32E, A4 และ S1

เรือโดยสาร: เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ “ท่ามหาราช” หรือ “ท่าช้าง” เดินต่ออีกประมาณ 5-10 นาที

รถยนต์ส่วนตัวและแท็กซี่: ตั้งพิกัดแผนที่ปลายทางที่ “สนามหลวง” ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงวันหยุดเนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัด

การแต่งกายเพื่อถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ

ประชาชนทั่วไป

  • ผู้ชาย เสื้อสีดำมีปก เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำ กางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพ
  • ผู้หญิง เสื้อมีแขนไม่รัดรูป กระโปรง/ผ้าถุงยาวคลุมเข่า
  • นักเรียน นักศึกษา สวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ
  • งดสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้นเหนือเข่า กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
  • เสื้อเชิ้ตสีดำหรือสีขาวผูกเน็กไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ และสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ด้านซ้าย
  • ชุดสุภาพตามรัฐพิธี สีดำล้วน กระโปรงยาวคลุมเข่า

กรณีแต่งกายไม่เหมาะสม สามารถขอยืมผ้าถุงได้ที่จุดให้บริการ บริเวณโถงใต้ดิน

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง บันเทิง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

31 วินาที ที่แล้ว
วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง ข่าว

วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แนวทางน้อมรำลึกช่วงไว้ทุกข์ ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมและสุภาพ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงดีอีเร่งสอบ หลังมีข่าวข้อมูลส่วนบุคคลคนไทยรั่ว 36 ล้านรายการ

29 นาที ที่แล้ว
อ.ปวิน เล่าประสบการณ์รับเสด็จ &#039;องค์ภา&#039; ทรงเมตตาถามไถ่ชีวิตข้าราชการ ข่าว

อ.ปวิน เล่าครั้งรับเสด็จ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ปฏิบัติต่อข้าราชการทุกคนอย่างดี

35 นาที ที่แล้ว
&quot;ฐปณีย์&quot; โพสต์ถวายความอาลัย &quot;พระองค์ภาฯ&quot; เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน ข่าว

“ฐปณีย์” โพสต์ถวายความอาลัย “พระองค์ภาฯ” เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน

38 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ &#039;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&#039; ข่าว

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ-ถวายสักการะพระศพ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันหมาติดพิษสุนัขบ้า หลังคลั่งกัดชาวบ้านในพื้นที่โคราช เจ็บ 4 ราย

57 นาที ที่แล้ว
&quot;ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์&quot; แสดงความไว้อาลัย &quot;พระองค์ภาฯ&quot; รำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์ ข่าว

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ แสดงความไว้อาลัย พระองค์ภาฯ รำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้จักโครงการกำลังใจ พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เพื่อผู้ต้องขังหญิงและโอกาสคืนสู่สังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพรับประทานเข็มจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

หมอแล็บแพนด้า ภูมิใจที่สุดในชีวิต ร่วมโครงการกำลังใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกยกย่อง พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เชิดชูภารกิจในสหประชาชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกันตั้งข้อหาเด็กและวัยรุ่น รวม 55 ราย ยกพวกซัดนัวกันในสวนสนุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าวในพระราชสำนัก

พิธา โพสต์อาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แม่ตุ๊ก&quot; โชว์เอกสาร แจงดรามา โอเวอร์เคลมมัทฉะ พร้อมเคลียร์ปม &quot;เมื่อวานลองเคลียร์&quot; ข่าว

“แม่ตุ๊ก” โชว์เอกสาร แจงดรามา โอเวอร์เคลมมัทฉะ พร้อมเคลียร์ปม “เมื่อวานลองเคลียร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและสมพระเกียรติ ข่าวในพระราชสำนัก

รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องสมพระเกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฎมณเฑียรบาล สืบราชสันตติวงศ์: กฎหมายกำหนดชะตาราชบัลลังก์ไทย ข่าวในพระราชสำนัก

กฎมณเฑียรบาล สืบราชสันตติวงศ์: กฎหมายกำหนดชะตาราชบัลลังก์ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ หลังป้อง ติณติณ ขอ 1% พลิกชะตา ลั่น &quot;คนไทยด่าผมได้เลย&quot; บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ หลังป้อง ติณติณ ขอ 1% พลิกชะตา ลั่น “คนไทยด่าผมได้เลย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบคู่รักต่างชาติ นำทารกไปทิ้ง ทำท่าประหลาด พูดภาษาแปลกเหมือนท่องคาถา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มิ.ย. 69 ล่าสุดเช้านี้ ขึ้น 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 65,950 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย &quot;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&quot; สิ้นพระชนม์ ข่าวการเมือง

กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สิ้นพระชนม์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เครียดจนน้ำคร่ำแตก บันเทิง

อาการล่าสุด ฟารีดา โพสต์เครียดหนัก-น้ำคร่ำแตก อยากกลับวงการ ทำงานหาเลี้ยงลูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป พร้อมข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ น้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:54 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569

“อนุทิน” เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ &#039;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&#039;

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ-ถวายสักการะพระศพ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
Back to top button