วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง
วิธีการเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พร้อมวิธีการแต่งกาย
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยัง ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยสามารถเดินทางด้วยหลากหลายวิธีดังต่อไปนี้
วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT สายสีน้ำเงิน): ลงสถานีสนามไชย ทางออก 1 เดินเท้าต่อประมาณ 10 นาทีถึงสนามหลวง
รถประจำทาง (ขสมก.): สายที่ผ่านสนามหลวง ได้แก่ 3(2-37), 15(4-2), 25(3-7E), 32(2-5), 47(3-41), 53(2-9), 59(1-8), 59(1-7E), 60(1-38), 70(2-14), 80(4-43), 91, 91ก, 501(1-53), 1-80E, 2-32E, A4 และ S1
เรือโดยสาร: เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ “ท่ามหาราช” หรือ “ท่าช้าง” เดินต่ออีกประมาณ 5-10 นาที
รถยนต์ส่วนตัวและแท็กซี่: ตั้งพิกัดแผนที่ปลายทางที่ “สนามหลวง” ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงวันหยุดเนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัด
การแต่งกายเพื่อถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ
ประชาชนทั่วไป
- ผู้ชาย เสื้อสีดำมีปก เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำ กางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพ
- ผู้หญิง เสื้อมีแขนไม่รัดรูป กระโปรง/ผ้าถุงยาวคลุมเข่า
- นักเรียน นักศึกษา สวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ
- งดสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้นเหนือเข่า กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
- เสื้อเชิ้ตสีดำหรือสีขาวผูกเน็กไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ และสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ด้านซ้าย
- ชุดสุภาพตามรัฐพิธี สีดำล้วน กระโปรงยาวคลุมเข่า
กรณีแต่งกายไม่เหมาะสม สามารถขอยืมผ้าถุงได้ที่จุดให้บริการ บริเวณโถงใต้ดิน
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำนักพระราชวังแถลง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษาปีที่ 47
- สำนักพระราชวัง ออกประกาศการถวายสักการะน้ำสรง-พระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”
- “ฐปณีย์” โพสต์ถวายความอาลัย “พระองค์ภาฯ” เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: