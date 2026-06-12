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“ฐปณีย์” โพสต์ถวายความอาลัย “พระองค์ภาฯ” เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:27 น.
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"ฐปณีย์" โพสต์ถวายความอาลัย "พระองค์ภาฯ" เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน

“ฐปณีย์” โพสต์ถวายความอาลัย “พระองค์ภาฯ” เล่าย้อนความประทับใจเมื่อ 13 ปีก่อน เผยพระเมตตาที่ทรงเป็นกันเอง

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย นักข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระบุว่า “เราตื่นเต้นมาก ๆ เลยที่จะให้สัมภาษณ์คุณฐปณีย์ กลัวว่านั่งๆอยู่แล้วเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว จะทำยังไง”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยิ้มและพระสรวล ก่อนที่การสัมภาษณ์จะเริ่มต้นขึ้น ในงาน Thai Festival 2013 ณ.กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

เมื่อ 13 ปีก่อน ข้าพเจ้าได้ร่วมคณะของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายระพี ผ่องบุพกิจ ได้นำคณะนักเรียนไปแสดงโปงลางในงานนี้จึงได้สัมภาษณ์ พระองค์ภาฯ ที่ขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในปี พ.ศ.2556

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้สัมภาษณ์พระองค์ภาฯ และเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืม ในพระเมตตา ที่พระราชทานความเป็นกันเอง จนทำให้คนสัมภาษณ์หายเกร็ง หลังต้องซ้อมคำราชาศัพท์เพื่อเตรียมสัมภาษณ์ให้ดีที่สุด

ก่อนการสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้น พระองค์ภาฯ ทรงทักทายด้วยคำพูดที่ข้าพเจ้าปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ภาพจำของการเป็นนักข่าวน้ำท่วม แผ่นดินไหว ทำให้พระองค์ท่าน ทรงรู้สึกตื่นเต้นและเกร็งมากเหมือนกันที่จะมาให้สัมภาษณ์คุณฐปณีย์ กลัวว่าคนดูจะเข้าใจคิดว่า กรุงเวียนนา มีน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว พร้อมกับทรงยิ้มและแย้มพระสรวล เป็นความอบอุ่นใจ เป็นพระเมตตาที่ข้าพระพุทธเจ้า มิมีวันลืม และขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพนี้เป็นภาพที่ได้มาจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ เป็นภาพขณะที่พระราชทานสัมภาษณ์ เพื่อออก รายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3 เมื่อ วันที่ 2 ก.ค.พ.ศ.2556 หรือเมื่อ 13 ปีที่แล้ว

สำหรับข้าพเจ้า ภาพจำของ พระองค์ภาฯ มิเพียงในบทบาทนักการทูต ทรงเป็นนักกฏหมาย นักมนุษยธรรม และนักสิทธิมนุษยชน ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเสมอมาตลอดพระชนม์ชีพ

ขอน้อมถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ข้อความถวายความอาลัยแด่พระองค์ภาฯ
FB/ Thapanee Eadsrichai

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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