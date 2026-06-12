อ.ปวิน เล่าครั้งรับเสด็จ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ปฏิบัติต่อข้าราชการทุกคนอย่างดี
อ.ปวิน เล่าประสบการณ์รับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ปฏิบัติต่อข้าราชการทุกคนอย่างดี สละเวลาถามถึงความเป็นอยู่
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 อ.ปวิน หรือ ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเล่าย้อนถึงประสบการณ์สมัยรับราชการที่ประเทศสิงคโปร์ ยกย่องทรงสละเวลาถามไถ่ความเป็นอยู่และชีวิตของแต่ละคนแบบรายบุคคล
อ.ปวิน เล่าวว่า “ชีวิตการรับราชการของดิชั้น ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ หนึ่งในนั้นคือรับเสด็จองค์ภา ซึ่งเดินทางมาดูงานด้านกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ดิชั้นรับราชการอยู่ที่นั่น และดิชั้นได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในผู้ดูแลการเยือนครั้ง ดิชั้นพูดได้ว่า องค์ภาไม่ได้ทำให้งานรับเสด็จเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะเป็นคนที่ไม่ยุ่งยาก อาจจะไม่ friendly เท่ากับพระเทพ แต่องค์ภาก็ปฏิบัติต่อข้าราชการทุกคนอย่างดี ไม่วุ่นวาย ทำตามหมายกำหนดการ ทำให้การรับเสด็จผ่านไปด้วยดี และเมื่อมีบทสนทนากับข้าราชการที่สถานทูต ก็สละเวลาถามถึงความเป็นอยู่และชีวิตของพวกเราแบบรายบุคคล วันนี้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ขององค์ภา เลยนึกถึงการพบปะกันที่สิงคโปร์เมื่อหลายปีก่อน RIP ค่ะ”
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