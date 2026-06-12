LIVE แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟุตบอลโลก 2026

ดูบอลสด แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กลุ่ม B พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2026 เวลาตี 2 ตามเวลาประเทศไทย ณ สนาม BMO Field เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ดูออนไลน์ Monomax
แคนาดาเป็นหนึ่งในสามชาติเจ้าภาพของฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก แคนาดาเข้าร่ววมฟุตบอลโลก ครั้งที่ 3 ต่อจากปี 1986 และ 2022 แต่ยังไม่เคยชนะเลยแม้แต่นัดเดียว เช่นเดียวกัน บอสเนียก็เพิ่งผ่านเข้ารอบมาเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ หลังจากเคยเล่นในปี 2014
แคนาดา เจ้าบ้านที่รอคอยชัยชนะครั้งแรก
ต่างจากสองครั้งก่อนหน้า ครั้งนี้ความคาดหวังของแคนาดาสูงกว่าที่เคยเป็นมา แม้ทีมชาติชายจะยังไม่เคยชนะแม้แต่นัดเดียวในฟุตบอลโลก 6 นัดที่ผ่านมา
กุนซือ เจสซี มาร์ช วางระบบทีม 4-4-2 เน้นเจาะเกมรุกริมเส้นสองฝั่งผ่าน อัลฟอนโซ เดวีส์ กับ ทาจอน บูคานัน พร้อมป้อนบอลเข้าทาง โจนาธาน เดวิด
โจนาธาน เดวิด กองหน้าจากยูเวนตุสเป็นหัวใจหลักในการจบสกอร์ มีส่วนร่วมทำประตูเกินหนึ่งในสามของทีมชาติแคนาดาในสองทัวร์นาเมนต์ใหญ่ล่าสุด ทำผลงาน 4 ประตูกับ 1 แอสซิสต์ในศึกโกปาอเมริกา 2024 ตลอดจนโกลด์คัพ 2025
ปัญหาใหญ่ก่อนเตะนัดแรกคืออาการบาดเจ็บของกัปตันทีมคนสำคัญอย่าง อัลฟอนโซ เดวีส์ เจสซี มาร์ช ยืนยันว่านักเตะเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบจากเกมรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่บาเยิร์น มิวนิกพบกับปารีส แซงต์-แชร์กแมง หมดสิทธิ์ลงเล่นนัดเปิดสนามแน่นอน คาดว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ทันในเกมนัดที่สามของรอบแบ่งกลุ่ม
จุดแข็งของแคนาดาคือเล่นในบ้าน สถิติลงเตะที่เมืองโตรอนโต 28 นัดหลังสุดพ่ายแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียว
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา: ทีมม้ามืดผู้กำจัดอิตาลี
บอสเนียมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเส้นทางที่ไม่ธรรมดา เอาชนะเวลส์และอิตาลีด้วยการดวลจุดโทษในรอบเพลย์ออฟ ก่อนจะผลักอดีตแชมป์โลก 4 สมัยไม่ให้เล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน
กุนซือ เซอร์เกจ์ บาร์บาเรซ จัดทัพด้วยระบบ 4-4-2 เน้นสไตล์การเล่นหนักแน่น วิ่งสู้ฟัด อาศัยการโต้กลับเร็ว เบนจามิน ทาฮิโรวิช จับคู่กับ อาร์มิน กิโกวิช คุมพื้นที่แดนกลาง เออร์เมดิน เดมิโรวิช กองหน้าจากสตุ๊ตการ์ต รับบทขยันวิ่งหาช่องว่างเพื่อเปิดทางให้กัปตันทีม เอดิน เชโก
บอสเนียมีสถิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ 97 ครั้ง เอาชนะการดวลแย่งบอล 544 ครั้ง ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบคัดเลือกยูฟ่า
เอดิน เชโก วัย 40 ปี อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้, โรมา รวมถึง อินเตอร์ มิลาน ยังคงเป็นกำลังหลักของทีม ศูนย์หน้าจอมเก๋าเพิ่งย้ายซบชาลเก้ช่วงเดือนมกราคม ทำผลงานยิง 6 ประตู จ่ายให้เพื่อนทำสกอร์ 3 ครั้งจากการลงสนาม 11 นัด พาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่บุนเดสลีกาได้สำเร็จ นอกจากนี้เขายังรั้งตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดของบอสเนียในรอบคัดเลือกด้วยผลงาน 6 ประตูจากการลงเล่น 9 นัด
วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง ใครได้เปรียบ?
นัดนี้เป็นการชนกันระหว่างแคนาดาที่เล่นรุกหน้า กับบอสเนียที่รัดแน่นและเล่นโต้กลับ รูปแบบการเล่นของบอสเนียที่ป้องกันแน่นแล้วโต้กลับ ดูเหมือนจะเป็นอาวุธที่ดีในการรับมือแคนาดา
ฝั่งแคนาดา การขาด Davies ทำให้ช่องทางด้านซ้ายหายไป แต่พวกเขายังมี Jonathan David ที่ฟอร์มดีในระดับทีมชาติ และเสียงเชียร์จากแฟนบอลในบ้านที่อาจเป็นแต้มต่อสำคัญ
สถิติน่าสนับสนุนเจ้าบ้านด้วย เพราะในประวัติศาสตร์ 22 ครั้งที่ผ่านมา ชาติเจ้าภาพผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วถึง 20 ครั้ง ข้อยกเว้นมีเพียงแอฟริกาใต้ปี 2010 และกาตาร์ปี 2022
นัดนี้ไม่มีทีมใดอยู่ในฐานะที่พลาดไม่ได้ ทั้งสองทีมรู้ดีว่าการเริ่มต้นด้วยชัยชนะในกลุ่มที่มีสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวเต็งจะเปิดทางสู่รอบน็อกเอาต์ได้ง่ายขึ้นมาก ผู้ชมจึงน่าจะได้เห็นเกมที่เข้มข้นตั้งแต่นาทีแรก
รายชื่อผู้เล่น ฟุตบอลโลก 2026 แคนาดา
โค้ช: เจสซี มาร์ช | กัปตันทีม: อัลฟอนโซ เดวีส์
ผู้รักษาประตู
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มักซีม เครโป (ออร์แลนโด ซิตี้ เอสซี, 32 ปี)
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เดย์น เซนต์ แคลร์ (อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ, 29 ปี)
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โอเวน กู๊ดแมน (บาร์นสลีย์ ยืมตัวจาก คริสตัล พาเลซ, 22 ปี)
แนวรับ
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อัลฟอนโซ เดวีส์ (กัปตันทีม) (บาเยิร์น มิวนิก, 25 ปี)
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อลิสแตร์ จอห์นสตัน (เซลติก เอฟซี, 27 ปี)
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มอยเซ บอมบิโต (โอจีซี นีซ, 26 ปี)
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เดเร็ก คอร์เนลิอุส (เรนเจอร์ส ยืมตัวจาก มาร์กเซย, 28 ปี)
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ริชี ลาร์เยีย (โตรอนโต เอฟซี, 31 ปี)
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โจเอล วอเตอร์แมน (ชิคาโก ไฟร์ เอฟซี, 30 ปี)
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อัลฟี โจนส์ (มิดเดิลสโบรห์ เอฟซี, 28 ปี)
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ลุก เดอ ฟูเชอโรลส์ (เอฟซีวี เดนเดอร์ ยืมตัวจาก ฟูแลม, 20 ปี)
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นิโก ซิกูร์ (ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต, 22 ปี)
แนวกลาง
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สเตฟาน ยุสตากิโอ (รองกัปตันทีม) (แอลเอเอฟซี ยืมตัวจาก เอฟซี ปอร์โต, 29 ปี)
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อิสมาแอล โกเน (ยู.เอส. ซาสซูโอโล, 23 ปี)
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ทาจอน บูคานัน (บียาร์เรอัล ซีเอฟ, 27 ปี)
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โจนาธาน โอโซริโอ (โตรอนโต เอฟซี, 33 ปี)
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มาติเยอ ชัวนิแยร์ (แอลเอเอฟซี, 27 ปี)
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อาลี อาเหม็ด (นอริช ซิตี้ เอฟซี, 25 ปี)
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เจคอบ ชาฟเฟลเบิร์ก (แอลเอเอฟซี, 26 ปี)
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เลียม มิลลาร์ (ฮัลล์ ซิตี้ เอเอฟซี, 26 ปี)
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นาธาน ซาลิบา (อาร์เอสซี อันเดอร์เลชท์, 22 ปี)
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มาร์เซโล ฟลอเรส (ติเกรส ยูเอเอ็นแอล, 22 ปี)
แนวรุก
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โจนาธาน เดวิด (ยูเวนตุส เอฟซี, 26 ปี)
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ไซล์ ลาริน (อาร์ซีดี มายอร์กา, 31 ปี)
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พรอมิส เดวิด (รอยัล ยูเนียน แซงต์-กิลลอยส์, 24 ปี)
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ทานิ โอลูวาเซยี (บียาร์เรอัล ซีเอฟ, 26 ปี)
รายชื่อนักเตะทีมชาติ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โค้ช: เซอร์เกจ์ บาร์บาเรซ | กัปตันทีม: เอดิน เชโก
ผู้รักษาประตู
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นิโคลา วาซิลจ์ (เอฟซี ซังต์ เพาลี, 30 ปี)
-
มาร์ติน ซโลมิสลิช (เอชเอ็นเค ริเยกา, 27 ปี)
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มลาเดน ยูร์คัส (โบรัค บันจา ลูกา) (เข้ามาแทน ออสมาน ฮัดจิคิช ที่บาดเจ็บ)
แนวรับ
-
เซอัด โคลาซินัช (อตาลันตา, 32 ปี)
-
เดนนิส ฮัดจิคานูนิช (ซามพ์โดเรีย, 27 ปี)
-
อามาร์ เดดิช (เบนฟิกา, 23 ปี)
-
นิโคลา คาติช (ชาลเก้ 04, 29 ปี)
-
ทาริก มูฮาเรโมวิช (ซาสซูโอโล, 23 ปี)
-
นิฮัด มูยาคิช (กาเซียนเท็ป เอฟเค, 28 ปี)
-
สเตปาน ราเดลยิช (เอชเอ็นเค ริเยกา, 28 ปี)
-
นีดัล เชลิก (อาร์ซี ล็องส์, 19 ปี)
แนวกลาง
-
อาเมียร์ ฮัดจิอาห์เมโตวิช (ฮัลล์ ซิตี้, 29 ปี)
-
เบนจามิน ทาฮิโรวิช (บรอนด์บี้, 23 ปี)
-
อาร์มิน กิโกวิช (ยัง บอยส์, 24 ปี)
-
เฌอนิส บูร์นิช (คาร์ลสรูห์ เอสซี, 28 ปี)
-
อิวาน บาซิช (เอฟซี อัสตานา, 24 ปี)
-
เอสเมียร์ บายรัคทาเรวิช (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน, 21 ปี)
-
อามาร์ เมมิช (วิกตอเรีย พิลเซน, 25 ปี)
-
อิวาน ซุนยิช (ปาฟอส เอฟซี, 29 ปี)
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เคริม อาลายเบโกวิช (อาร์บี ซัลซ์บวร์ก, 18 ปี)
-
เออร์มิน มาห์มิช (สโลวาน ลิเบอเรซ, 21 ปี)
แนวรุก
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เอดิน เชโก (กัปตันทีม) (ชาลเก้ 04, 40 ปี)
-
เออร์เมดิน เดมิโรวิช (วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต)
-
ฮาริส ทาบาโควิช (โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค)
-
โจโว ลูคิช (ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ)
-
ซาเหม็ด บาจดาร์ (จากิลโลเนีย เบียลีสตอก)
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