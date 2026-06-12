สธ. ยืนยันหมาติดพิษสุนัขบ้า หลังคลั่งกัดชาวบ้านในพื้นที่โคราช เจ็บ 4 ราย
สธ. ยืนยันหมาติดพิษสุนัขบ้า หลังคลั่งกัดชาวบ้านในพื้นที่โคราช เจ็บ 4 ราย ย้ำหากใครถูกกัดหรือข่วนให้รีบมาพบแพทย์ทันที
กู้ภัยสว่างเมตตาได้รับแจ้งเหตุระทึก มีสุนัขเพศผู้ สีน้ำตาล-ขาว แสดงอาการคลุ้มคลั่ง วิ่งไล่กระโจนเข้ากัดชาวบ้านหลายคน ที่บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จึงรีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำชิ้นเนื้อไปตรวจว่าสุนัขตัวดังกล่าวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ เนื่องจากพฤติกรรมคล้ายสุนัขติดพิษสุนัขบ้า และมีรายงานว่ามีสุนัขในพื้นที่ตายเพราะพิษสุนัขบ้าเหมือนกันนั้น
ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ว่า สุนัขตัวที่ไล่กัดชาวบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 9 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เฝ้าสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดอย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์มีอาการผิดปกติ เช่น ดุร้ายผิดปกติ น้ำลายไหลมาก กลืนอาหารลำบาก หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
นอกจากนี้ หากประชาชนหรือบุคคลในครอบครัวถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน หรือเลียบริเวณบาดแผล แม้จะเป็นเพียงแผลเล็กน้อย หรือไม่มีเลือดออกก็ตาม ขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลาย ๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ และเข้าพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับวัคซีนป้องกันโรคอย่างเหมาะสม เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ หากแสดงอาการแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้
ดังนั้น หลักปฏิบัติสำคัญคือ “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ” ทันทีเมื่อถูกสัตว์กัดข่วน หรือเลียแผล เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
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