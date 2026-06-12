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ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ แสดงความไว้อาลัย พระองค์ภาฯ รำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:04 น.
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"ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์" แสดงความไว้อาลัย "พระองค์ภาฯ" รำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ โพสต์ข้อความสุดซึ้ง แสดงความไว้อาลัย พระองค์ภาฯ พร้อมรำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์ ถึงพระอารมณ์ขันและพระจริยวัตรอันงดงาม

“ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก” นางงามจักรวาล คนที่ 2 ของประเทศไทย เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe 1988 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkanok (Bui Simon) แสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่า

“ตื่นขึ้นมาพบกับข่าวอันน่าสลดใจของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระเมตตาและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จะยังคงอยู่เป็นนิรันดร์ และจารึกอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพเจ้าได้รับเกียรติอันสูงสุดที่ได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์ โดยประทับบนตักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจดจำความเบิกบานอันสดใส พระปรีชาสามารถอันเฉียบแหลม และพระจริยวัตรอันงดงามสง่าโดยธรรมชาติของพระองค์ตลอดไป ขอเสด็จสู่สวรรคาลัย”

โพสต์ข้อความจาก ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
FB/ Porntip Nakhirunkanok (Bui Simon)

สำหรับเรื่องราวความประทับใจของ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นางงามจักรวาล คนที่ 2 ของประเทศไทย กับการเข้าเฝ้า พระองค์ภาฯ ในช่วงปี 2531 โดย ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นั่งบริเวณที่ประทับของ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ กับ พระองค์ภาฯ ซึ่งประทับอยู่

ชุดของ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ในวันนั้นเป็นราตรีปักดิ้นสีน้ำเงินผ่าถึงคนขานั่งพับเพียบเนื่องจากหันหน้าเข้ากล้องไม่ได้ พระองค์ภาฯ ทรงสละพัดให้ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นั่งปิดเอาไว้ แล้วพระองค์ก็ทรงนั่งประทับลงที่ตักของ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ แล้วเริ่มตรัสอย่างเป็นกันเอง

ตอนหนึ่ง พระองค์ภาฯ ทรงกระซิบที่หูของ ปุ๋ย พรทิพย์ ซึ่งได้ยินกันแค่ 2 คน ไม่มีใครทราบว่าพระองค์ภาฯ ตรัสอะไร จากนั้น ปุ๋ย พรทิพย์ ทูลพระองค์ภาฯว่า “ชอบแกล้งเค้าเดี๋ยวบุ้งบุ้งอย่างนี้นะ” พูดจบก็เอานิ้วจิ้มไปที่รอบ ๆ เอวของพระองค์ภาฯ แล้ว ปุ๋ย พรทิพย์ ก็ทูลอีกว่า “อย่าให้อ้วนกว่านี้นะ” พระองค์ภาฯ ทรงหัวเราะด้วยความพอพระทัย บอก “เดี๋ยวจะไม่สวยนะ จะอ้วนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวไม่สวยนะ” พระองค์ภาฯ ทรงตรัสว่า “จะได้เป็นคนดัง ดังพอกับพี่ปุ๋ย แล้วก็เป็นคนอ้วนที่สุดในโลก”

รับสั่งเสร็จผู้คนในวันนั้นถึงกับหัวเราะกันลั่นห้องส่งเลยทีเดียว พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ที่ประทับอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสถามว่า “จะลงกินเนสบุ๊คหรือ” พระองค์ภาฯ ตรัสตอบว่า “เป็นประวัติการเลยเสด็จแม่ จะได้ไม่มีใครทำลายสถิติได้ แต่ว่านี่ก็อ้วนขึ้นทุกวันทุกวัน” แล้วทรงหัวเราะ

จนกระทั่งพี่เลี้ยงผู้ดูแลกระซิบบอกว่า ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ จะต้องกลับแล้ว เมื่อเห็นว่า ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ทำท่าจะกลับและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้ว พระองค์ภาฯ รับสั่งอ่อย ๆ ว่า “เสียดายที่มีเวลาอยู่กับพี่ปุ๋ยนิดเดียว” และภายหลังทรงถ่ายรูปร่วมกับ ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ แล้ว ทุกคนได้ยินพระองค์ภาฯมีรับสั่งเสียงลั่นเชียวว่า “ต่อไปภาฯ จะเป็นมิส Fat Universe บ้างล่ะ จะได้ดังเหมือนพี่ปุ๋ย” ผู้ฟังวันนั้นต่างพากันชื่นชมกับเจ้านายพระองค์น้อย ๆ พระองค์นี้ที่ทรงชั่งจำนรรจาได้น่ารักด้วยพระอิริยาบถที่ไม่ถือพระองค์

ที่มา: FB/ Porntip Nakhirunkanok (Bui Simon) , เรื่องเล่าเช้านี้

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67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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