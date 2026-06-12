สื่อนอกยกย่อง พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เชิดชูภารกิจในสหประชาชาติ
สื่อนอกยกย่อง พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เชิดชูภารกิจในสหประชาชาติ ส่งเสริมสิทธิสตรี โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สำนักข่าว BBC ได้รายงานการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยช่วงหนึ่งของบทความทางสำนักข่าวได้ยกย่องพระกรณียกิจของพระองค์ โดยในช่วงปี 2555 ถึง 2557 พระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย และทรงสร้างความสัมพันธ์กับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
ซึ่งพระองค์ผลักดันส่งเสริมสิทธิและโอกาสของผู้ต้องขังหญิง รวมถึงกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม ผ่าน “โครงการกำลังใจ” หรือ Kamlangjai ซึ่งมุ่งสนับสนุนผู้หญิงในเรือนจำ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดจากผู้ต้องขัง ให้ได้รับโอกาสและการดูแลอย่างเหมาะสม
ภายหลังเสด็จนิวัติประเทศไทย พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคงทรงสนับสนุนการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาของไทย ซึ่งในหลายกรณีมีการกำหนดโทษรุนแรงแก่ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำนักพระราชวังแถลง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษาปีที่ 47
- พระประวัติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานยุติธรรม
- รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องสมพระเกียรติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: