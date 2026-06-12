หมอแล็บแพนด้า ภูมิใจที่สุดในชีวิต ร่วมโครงการกำลังใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
หมอแล็บแพนด้า โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ เผยความภาคภูมิใจสูงสุดร่วมโครงการกำลังใจ โพสต์อาลัย ให้โอกาสผู้ต้องขังกลับมาตระหนักถึงคุณค่าตัวเอง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 หมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษาปีที่ 47 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนมีความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้รับประทานเข็มที่ระลึกจากพระองค์ หลังจากมีโอกาสเข้าไปร่วมสนับสนุนและปฏิบัติภารกิจในโครงการกำลังใจ
“ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยยิ่ง
เนื่องในวาระที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้าในนาม “หมอแล็บแพนด้า” ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพระพุทธเจ้ามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต ที่ได้รับประทานเข็มที่ระลึกจากใต้ฝ่าพระบาท จากการที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนและปฏิบัติภารกิจภายใต้ “โครงการกำลังใจ” ของพระองค์ ซึ่งเป็นพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรผู้พลาดพลั้ง
พระองค์ทรงตั้งมั่นที่จะประทานโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้เป็นจำเลย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และได้รับโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี พระเมตตาของพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำ แต่ยังเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางให้ผู้คนเหล่านี้ได้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และช่วยจรรโลงสังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
ในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา
ขอน้อมส่งเสด็จใต้ฝ่าพระบาทสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
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