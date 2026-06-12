ตำรวจมะกันตั้งข้อหาเด็กและวัยรุ่น รวม 55 ราย ยกพวกซัดนัวกันในสวนสนุก
ตำรวจมะกันตั้งข้อหาเด็กและวัยรุ่น รวม 55 ราย ซัดนัวกันในสวนสนุกเฮอร์ชีปาร์ค ในวันเปิดให้บริการวันแรก โดนหนักสุดคือวัยรุ่นอายุ 18-19
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาเด็กและวัยรุ่น 55 ราย ภายหลังจากที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและโจรกรรม ภายในงานเปิดสวนสนุกเฮอร์ชีปาร์ค ในรัฐเพนซิเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน แต่ตำรวจตั้งข้อหาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน โดยตำรวจระบุว่าในกลุ่มผู้ก่อเหตุมีวัยรุ่นอายุ 18 และ 19 ปีรวมอยู่ด้วย 3 คน
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นสองจุด ซึ่งตำรวจเรียกว่า “กลุ่ม A และ B” โดยสองจุดนั้นเกิดจากที่มีปากเสียงกัน ก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นจนไปนำสู่การทะเลาะวิวาทเป็นวงกว้าง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความวุ่นวายให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่ต้องหลบหนีหรือหลบซ่อนเพื่อความปลอดภัย
แม้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุบางกลุ่มจะถูกไล่ออกจากสวนสนุกไปแล้ว แต่พวกเขาก็แอบเข้ามาใหม่ด้วยการแย่งริสแบนด์จากเยาวชนเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยซ้ำ อย่างไรก็ตามไม่มีรางานประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทครั้งนี้
สำหรับวัยรุ่นอายุ 18-19 ทั้งสามคนมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 7 กรกฎาคม
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