“แม่ตุ๊ก” โชว์เอกสาร แจงดรามา โอเวอร์เคลมมัทฉะ พร้อมเคลียร์ปม “เมื่อวานลองเคลียร์”
“แม่ตุ๊ก” Little Monster โชว์เอกสารจากซัพพลายเออร์ แจงดรามา โอเวอร์เคลมมัทฉะ พร้อมเคลียร์ปม “เมื่อวานลองเคลียร์”
จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ “แม่ตุ๊ก” นิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ เจ้าของเพจ Little Monster ภายหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผงมัทฉะแบรนด์ “Hi Matcha Girlies” ซึ่งระบุว่าเป็นเกรด Super Ceremonial ราคาหลักพันบาท จนเกิดกระแสไวรัลมีผู้สนใจสั่งซื้อจนสินค้าหมดอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นไม่นาน เริ่มมีผู้บริโภคออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของผงมัทฉะดังกล่าว ทั้งในเรื่องสีของผงและรสชาติที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง พร้อมนำไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นที่มีราคาถูกกว่าแต่คุณภาพดีกว่า จนกลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ต่อมาแม่ตุ๊กได้ออกคลิปขอโทษแฟน ๆ และลูกค้า โดยยอมรับว่าตนทดสอบผงมัทฉะด้วยการชงกับนมเท่านั้น ไม่ได้ลองชงกับน้ำเปล่าเลย พร้อมระบุว่าตนศึกษาข้อมูลมาไม่รอบคอบเพียงพอ จนทำให้ลูกค้าผิดหวัง
ล่าสุดเพจ Little Monster โพสต์คำชี้แจงระบุว่า “ขอโทษที่ใช้เวลาในการชี้แจงช้านะคะ เนื่องจากรอเอกสารจากทางซัพพลายเออร์หลายวัน เรื่องแรกที่ตุ๊กอยากชี้แจงคือเรื่องเกรดมัทฉะ ที่หลายคนมีความกังวลว่าเรา overclaim หรือไม่อย่างไร
นี่คือเอกสารจากทางซัพพลายเออร์ มีตั้งแต่เกรด Ceremonial Grade ขึ้นไป โดยซัพพลายเออร์แจ้งว่าผงตัว Super Ceremonial จะมีราคาสูงกว่า ชงเคลียร์ได้ และสามารถใช้ในการสื่อสารลงบนฉลากบรรจุภัณฑ์ได้ โดยทางซัพพลายเออร์ส่งผงมาให้ลองหลายตัว
ตุ๊กเทสทุกตัวด้วยนมโอ๊ตที่คิดว่าอร่อยที่สุดในมุมตุ๊ก และเลือกมา 2 ตัว โดยที่ไม่ได้เทสด้วยน้ำเปล่าเลย (อันนี้เป็นความผิดตุ๊กเองค่ะ) จึงเป็นที่มาของคำแถลงในคลิปแรกว่า “ตอนเทสผงมัทฉะหลายตัว ไม่ได้ชงและเทสด้วยน้ำเปล่าเลยซักรอบ” ซึ่งตุ๊กไม่เคยเทสจริง ๆ ในการเลือกผงค่ะ
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตุ๊กได้รับฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้ว ตุ๊กจะไม่ใช้คำนี้ ในการสื่อสารใด ๆ อีกแล้วในอนาคต เพราะเป็นแค่ศัพท์ทางการตลาด และอาจทำให้เกิดการคาดหวัง นำไปสู่ความรู้สึกที่ว่า overclaim
อีกประเด็นจากคลิป ที่มีแคปชั่นว่า “เมื่อวานลองเคลียร์” ประเด็นนี้เกิดความเข้าใจผิดจนบานปลาย คำว่า “เมื่อวานลองเคลียร์” ก็คือ เมื่อวาน ตุ๊กลองหาสูตรมัทฉะแบบเคลียร์ เพื่อทำเมนูสำหรับทำสินค้า “Matcha Recipe Box” ไม่ใช่เทสผงมัทฉะที่จะสั่งซื้อ เพราะการสั่งซื้อจบไปสักพักแล้วตามที่อธิบายไว้ด้านบน
แต่ตุ๊กเข้าใจว่าแคปชั่นนั้นอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นได้ และเสียใจที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง ตุ๊กขอน้อมรับความผิดนี้ค่ะ ขออภัยที่ต้องชี้แจงผ่านตัวหนังสือ เพราะสภาพจิตใจตุ๊กในตอนนี้ยังไม่ไหวจริง ๆ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะ”
ต่อมาทางเพจได้แนบภาพเอกสารจากซัพพลายเออร์เพิ่มเติม พร้อมระบุว่า “ทั้งหมดคือ Ceremonial Grade ส่วน Super Ceremonial, Platinum Ceremonial ฯลฯ คือชื่อที่ทางซัพพลายเออร์ใช้เพื่อจำแนกเกรดพิธีการ โดยอ้างอิงจากราคาที่ทางซัพพลายเออร์ได้รับมา ซึ่งตัวเลือก คือ Super Ceremonial ทั้ง 2 ตัวตามภาพ”
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