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เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ-ถวายสักการะพระศพ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'
ภาพจาก : FB พิกุลบรรณศาลา

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ-ถวายสักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้ประดิษฐานพระศพเจ้านาย

พระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูน ทาสีขาว ยกพื้นสูง มีเสาลอยรับหลังคาโดยรอบ พระที่นั่งองค์นี้เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่า “มุขกระสัน” ลักษณะเป็นห้องโถงยาวทอดยาวไปทางทิศใต้ เป็นพระที่นั่งยกสูง มีระเบียง 3 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก ตะวันตกและด้านทิศใต้ รอบระเบียงเป็นเสาราย มีหลังคาเป็นชั้นลด 3 ชั้น ทรงไทยมุงด้วย กระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ประดับ หน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์ ซุ้มพระทวารเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุดตาน และซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลง ปิดทองประดับกระจก

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'-4

ประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา

จุดกำเนิดของ “พระที่นั่งพิมานรัตยา” สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 7 ขึ้น 1 ค่ำ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 (พ.ศ. 2332) มีฟ้าผ่าต้องหน้ามุขเด็จพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทแล้วเกิดเป็นเพลิงลุกลามไหม้เครื่องบนและหลังคา แล้วเลยลุกลามไหม้ทั้งองค์พระมหาปราสาท และพระปรัศว์ซ้ายได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารัตนาพิพิธ (สน) สมุหนายก เป็นแม่กองรื้อซากพระมหาปราสาทที่ถูกไฟไหม้ออก แล้วสร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่ แต่ไม่ได้สร้างเหมือนองค์เดิม หากแต่ทรงปรับเปลี่ยนลักษณะสถาปัตยกรรมบางประการ

ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 กล่าวถึงลักษณะที่แตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เก่าและองค์ใหม่ไว้ดังนี้

“…ปราสาทองค์ก่อนนั้นสูงใหญ่เท่าพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท กรุงเก่า มุขหน้ามุขหลังนั้นยาวกว่ามุขข้าง และมุขเบื้องหลังนั้นอยู่ที่ข้างใน ยาวไปจดถึงพระปรัศว์ซ้ายพระปรัศว์ขวา พระมหาปราสาทใหม่นี้ ยกออกมาตั้ง ณ ที่ข้างหน้าทั้งสิ้น มุขทั้ง 4 นั้นก็เสมอกันทั้ง 4 ทิศ ใหญ่สูงเท่าพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ กรุงเก่ายกปะราลีเสียมิได้มีเหมือนองค์ก่อน แต่มุขเด็จยอดทั้ง 4 มุมนั้นยกทวยเสีย ใช้รูปครุฑเข้าแทนแล้วให้ฐาปนาพระที่นั่งขึ้นใหม่ข้างใน ต่อมุขหลังเข้าไปอีกหลัง 1 พอเสมอด้วยมุขปราสาทองค์เก่า พระราชทานนามว่า พระที่นั่งพิมานรัตยา แล้วทำพระปรัศว์ซ้ายขึ้นใหม่คงตามเดิม หลังคาปราสาทและมุข กับทั้งพระที่นั่งพิมานรัตยา พระปรัศว์ ดาดด้วยดีบุกเหมือนอย่างเก่าทั้งสิ้น ครั้นการพระมหาปราสาทลงรักปิดทองเสร็จแล้ว จึงพระราชทานนามปราสาทองค์ใหม่ว่า “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท”…”

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'-2
ภาพจาก : FB พิกุลบรรณศาลา

ตลอดระยะเวลากว่าสองศตวรรษ “พระที่นั่งพิมานรัตยา” มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีและราชประเพณีของราชสำนักไทย ในอดีตเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับ ณ หมู่พระมหาปราสาท โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เคยเสด็จมาประทับเป็นเวลานานถึงหนึ่งปี ในระหว่างการบูรณะหมู่พระมหามณเฑียร

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน เพื่อเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ได้มีการประกอบพระราชพิธีสรงพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้

นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่เคยปรากฏการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อน

กระทั่งในวาระที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่อง การถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยใช้ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในการประดิษฐานพระศพ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านาย อันถือเป็นหน้าสำคัญอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยและประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยา

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'-2
ภาพจาก : th.wikipedia
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'-6
ภาพจาก : FB พิกุลบรรณศาลา
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'-7
ภาพจาก : FB พิกุลบรรณศาลา
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'-5
ภาพจาก : FB พิกุลบรรณศาลา

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อ้างอิงจาก : th.wikipedia, FB โบราณนานมา, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, พิกุลบรรณศาลา

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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