ข่าวในพระราชสำนัก

รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องสมพระเกียรติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:13 น.
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รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและสมพระเกียรติ

แนวทางใช้ราชาศัพท์และข้อความถวายความอาลัย อ้างอิงตัวอย่างจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำหรับประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่ต้องการใช้ถ้อยคำอย่างเหมาะสม

ภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ประชาชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ต่างน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

การใช้ถ้อยคำในโอกาสดังกล่าวควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับข่าวในพระราชสำนัก และต้องใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ทั้งยังต้องคงความสำรวม เหมาะสม และสมพระเกียรติ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเคยเผยแพร่ “ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย” ซึ่งประมวลจากหนังสือ ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง

ตัวอย่างถ้อยคำที่สามารถใช้แสดงความอาลัยถวาย ได้แก่

“เสด็จสู่สวรรคาลัย
ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“พระเสด็จสู่แดนสรวง
ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วหล้า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“สถิตกลางใจประชาราษฎร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์
ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“สถิตในใจไทยนิรันดร์
น้อมสํานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“ผองไทยน้อมสํานึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“ผองพสกนิกรน้อมสํานึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“น้อมสํานึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

“สถิตกลางใจปวงประชา ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …………………………..”

แนวทางใช้ราชาศัพท์และข้อความถวายความอาลัย อ้างอิงตัวอย่างจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำหรับประชาชน
ภาพจาก Facebook : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ในส่วนท้ายของข้อความ คำว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” ใช้สำหรับระบุชื่อผู้ถวายความอาลัย โดยอาจระบุเป็นชื่อบุคคล ชื่อตำแหน่ง ชื่อคณะบุคคล หรือชื่อหน่วยงาน เช่น ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานบริษัท…, ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียน…, หรือข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานหน่วยงาน…

อีกประเด็นที่ควรระวังคือการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย” สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเคยอธิบายว่า วลีนี้สื่อความหมายถึงการเสด็จสู่ที่ประทับในสวรรค์ จึงควรใช้ว่า “เสด็จสู่สวรรคาลัย” หรือ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยไม่จำเป็นต้องเติมคำว่า “ส่ง” นำหน้า

สำหรับข้อความทั่วไปที่ประชาชนหรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่ ควรเลือกใช้ถ้อยคำตามแบบที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน ไม่ควรดัดแปลงราชาศัพท์เองหากไม่แน่ใจ และควรหลีกเลี่ยงภาษาพูด คำไว้อาลัยแบบโซเชียล หรือถ้อยคำที่เน้นอารมณ์มากเกินสมควร

นอกจากนี้ ควรใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามฐานันดรศักดิ์ เช่น ใช้คำว่า “สิ้นพระชนม์” แทนคำสามัญ ใช้คำว่า “พระศพ” ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระวรกายหลังสิ้นพระชนม์ และใช้คำว่า “ถวายความอาลัย” หรือ “แสดงความอาลัยถวาย” แทนการใช้ถ้อยคำทั่วไปที่ไม่เหมาะกับข่าวในพระราชสำนัก

การถวายความอาลัยด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง มิใช่เพียงการเลือกคำให้สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงความเคารพตามแบบแผนภาษาไทย และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยความสำรวม สมพระเกียรติ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ

ราชบัณฑิต เผยถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-3
ภาพจาก Facebook : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ราชบัณฑิต เผยถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-2
ภาพจาก Facebook : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ราชบัณฑิต เผยถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก Facebook : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:13 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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