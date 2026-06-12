โพสต์ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ หลังป้อง ติณติณ ขอ 1% พลิกชะตา ลั่น “คนไทยด่าผมได้เลย”

โพสต์ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ หลังออกโรงป้อง ติณติณ New Country เด็กปั้นในสังกัด ขอ 1% พลิกชะตา ลั่น “คนไทยด่าผมได้เลย”
หลังจากที่เมื่อวานนี้ (11 มิ.ย. 69) ติณติณ New Country (นิวคันทรี) ลูกทุ่งหนุ่มสมาชิกวงบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งชื่อดัง ได้มานั่งในรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเอง ในประเด็นที่ ฟาริดา ออกมาแฉว่า เคยคบกับนักร้องหนุ่มแล้วท้อง แต่ฝ่ายชายไม่รับ แถมยังมีปัญหาคบซ้อน พรากผู้เยาว์ และเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ในรายการเมื่อวานนี้มีการโฟนอินพูดคุยกับ ก๊อท จักรพันธ์ ผู้อยู่เบื้องหลังในการปลุกปั้นและดูแล ติณติณ รวมถึงเพื่อนร่วมวงคนอื่ น ๆ ถึงขั้นฟิวส์ขาดถามกลับฝ่ายหญิงว่าเจตนาจริง ๆ ต้องการอะไรกันแน่ หากต้องการให้รับผิดชอบทำไมถึงแฉให้เขาหมดอนาคตแบบนี้
ก๊อท จักรพันธ์ เสียงสั่น ติณติณ เจอมรสุมใหญ่ ทำอนาคตในวงการพัง ลั่น ไม่รู้เจตนาผู้หญิงต้องการอะไร?
ล่าสุดกลางดึกวานนี้ (11 มิ.ย. 69) ก๊อท จักรพันธ์ ยังคงเคลื่อนไหวถึงประเด็นร้อนดังกล่าวผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า “… 99.99% ใช่ 1% ที่เหลือขอให้ฟ้าพลิกชะตา สาธุ จุดเริ่มของเรื่องคุณไม่รู้หรอกว่ามันแยบยลแค่ไหน ไม่สุดผมไม่ซัด ไม่เป็นไรครับ คนไทยด่าผมเลยครับ #สงสารเด็ก #ทุกคนล้วนมีกรรม”
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อ้างอิงจาก : FB Got Jakaphun Home
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