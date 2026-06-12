รวบคู่รักต่างชาติ นำทารกไปทิ้ง ทำท่าประหลาด พูดภาษาแปลกเหมือนท่องคาถา
รวบคู่รักต่างชาติ ชายอเมริกันและหญิงสวีเดน นำทารกไปทิ้ง ทำท่าประหลาด พูดภาษาแปลกเหมือนคาถา ทั้งสองยืนกรานปฏิเสธ
จากกรณีที่มีหญิงชายชาวต่างชาติ อุ้มทารกเพศหญิงอายุประมาณ 2 สัปดาห์ จาก จ.หนองคาย มาวางทิ้งไว้ใต้ต้นจามจุรี หลังโกดังสิงห์อีสาน ซอยจันทร์เจริญสุข ชุมชนดอนอุดม เขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นเหตุให้เด็กทารกคนดังกล่าวเสียชีวิตนั้น
ล่าสุด พ.ต.ท.พิเชฐ ปักเคธาติ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุดรธานี ได้นำกำลังจับกุม น.ส.เลนนอกซ์ ชาวอเมริกา อายุ 39 ปี และ นายคาริม ชาวสวีเดน อายุ 29 ปี ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจ.อุดรธานี
จากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจพบความผิดปกติว่าทั้งสอง พูดถ้อยคำคล้ายการบริกรรมในภาษาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุได้ พร้อมแสดงท่าทางประกอบเป็นจังหวะตลอดช่วงหนึ่งของการสอบสวน เหมือนท่องคาถาอะไรสักอย่าง
ร.ต.ต.ทรงฤทธิ์ ไชยศรีทา รอง สว.(สืบสวน) ตม.จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันอยู่เกินกำหนดอนุญาต หรือสถานะอยู่เมืองนอกวีซ่า โดยวีซ่าหมดอายุตั้งแต่เดือนมี.ค.69 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลเบื้องต้นว่าฝ่ายหญิงคลอดบุตรด้วยตนเองในพื้นที่จ.หนองคาย ก่อนเดินทางมายังจ.อุดรธานีเพื่อทิ้งทารก ส่วนมูลเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดเกิดจากอะไรกันแน่
โดยในระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การไม่ตรงประเด็น ไม่ยอมรับสารภาพ แม้เจ้าหน้าที่นำภาพกล้องวงจรปิดมาแสดง แต่ทั้งคู่ยังคงไม่ยอมรับข้อกล่าวหา และพยายามบ่ายเบี่ยงคำถาม รายงานระบุว่าเมื่อเห็นหลักฐาน ทั้งสองมีอาการนิ่งไปชั่วขณะราวกับจำนนต่อข้อเท็จจริง แต่ยังคงปฏิเสธและไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดซ้ำอีก คือพูดถ้อยคำคล้ายการบริกรรมหรือสวดมนต์ในภาษาที่ไม่สามารถระบุความหมายได้ พร้อมทำท่าทางประกอบเป็นจังหวะ สร้างความประหลาดใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้เด็กพ้นจากการดูแล โดยสภาพการณ์ทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
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