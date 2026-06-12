“อนุทิน” เรียกประชุมด่วน ครม. นัดพิเศษ หลัง “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สิ้นพระชนม์
อนุทิน เรียกประชุมด่วน ครม. นัดพิเศษ หลัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามแต่งกายไว้ทุกข์
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมีบัญชาให้เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมในเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับการเข้าประชุมนัดพิเศษ ได้ระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกข์ โดยสุภาพบุรุษ ชุดสูทสากล สีดำ ติดแขนทุกข์ หรือชุดผ้าไทย สีดำ แขนยาว และสุภาพสตรี ชุดสุภาพสีดำ หรือชุดผ้าไทย สีดำ
สำหรับการเรียกประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศถึงการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา หลังจากที่พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565
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