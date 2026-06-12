ข่าวการเมือง

กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สิ้นพระชนม์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 09:26 น.
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กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" สิ้นพระชนม์

กระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์

กระทรวงกลาโหมน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ กองทัพ และพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ

ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสรงพระศพ ถวายสักการะ และร่วมแสดงความอาลัยตามกำหนดการที่สำนักพระราชวังประกาศ โดยประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสรงพระศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนกำลังพล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาธรรมที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ

ในโอกาสนี้ กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวาย และขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ที่มา: ประชาชาติ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 09:26 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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