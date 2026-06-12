กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สิ้นพระชนม์
กระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์
กระทรวงกลาโหมน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ กองทัพ และพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ
ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสรงพระศพ ถวายสักการะ และร่วมแสดงความอาลัยตามกำหนดการที่สำนักพระราชวังประกาศ โดยประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสรงพระศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนกำลังพล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาธรรมที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
ในโอกาสนี้ กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวาย และขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ที่มา: ประชาชาติ
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