อาการล่าสุด ฟารีดา โพสต์เครียดหนัก-น้ำคร่ำแตก อยากกลับวงการ ทำงานหาเลี้ยงลูก

ฟารีดา หามตัวส่งโรงพยาบาล แจงสาเหตุเครียดจนน้ำคร่ำแตก แพทย์แจ้งปัสสาวะอักเสบ อัปเดตอาการยืนยันแม่และลูกปลอดภัยแล้ว
ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ ฟารีดา หลังจากโฟนอินรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เย็นวันเดียวกันเธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมรีโพสต์ข้อความจากสตอรี่คนสนิทกล่าวถึงความสัมพันธ์แบบคนคุยในปัจจุบันมีให้เห็นเยอะ แต่ถ้าพลาดมีปัญหาก็ควรรับผิดชอบ กล้าทําก็กล้ารับหน่อย ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไป
ในเวลาต่อมา ฟารีดา รีโพสต์สตอรี่ของคนสนิทโพสต์ภาพระหว่างที่เธอนอนอยู่บนรถพยาบาล พร้อมระบุข้อความว่า “ฮึบ ๆ สู้ไว้นะคุณแม่คนเก่ง ป้า ๆ น้า ๆ รอเลี้ยงหลานกันอยู่นะ สักวันจะผ่านมันไปได้” ฝั่งนักร้องสาวอัปเดตสาเหตุที่เธอเผยว่า “เครียดจนน้ำคร่ำแตก” จากนั้นเธอออกมาแจ้งข่าวดีว่าตนเองและลูกในท้องปลอดภัยดี
ล่าสุด เธอได้ให้สัมภาษณ์กับช่อง พุทธ อภิวรรณ แพทย์แจ้งว่าปัสสาวะอักเสบ เผยความในใจอยากจบปัญหากลับทำงานในวงการเช่นเดิม เพื่อหาเลี้ยงลูก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยังไม่จบ! ฟารีดา เคลื่อนไหว หลังจบโหนกระแส แชร์โพสต์เดือด ‘กล้าทําต้องกล้ารับ’
- หนุ่ม กรรชัย ยอมรับห่วงเด็ก ถ้าวันหนึ่งเห็นคลิป ติณติณ-ฟารีดา ย้ำหนูบริสุทธิ์
- สาวร้านสัก ไม่ทน! โต้ ฟารีดา ปมมั่วสุมยา ยืนยัน ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก เอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: