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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ น้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 10:15 น.
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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป พร้อมข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูปฝีพระหัตถ์ พร้อมข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระรูปฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน พร้อมข้อความถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ผ่านทางโซเชียลส่วนพระองค์ทั้งเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม

“สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์-4
ภาพจาก : FB HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา In My Loving Memory of My Sister”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์-3 เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์-2

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อ้างอิงจาก : IG hrhsirivannavari

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 10:15 น.
137
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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