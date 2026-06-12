เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ น้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินี
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูปฝีพระหัตถ์ พร้อมข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระรูปฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน พร้อมข้อความถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ผ่านทางโซเชียลส่วนพระองค์ทั้งเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม
“สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา In My Loving Memory of My Sister”
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อ้างอิงจาก : IG hrhsirivannavari
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