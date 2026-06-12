ท่านอ้น รำลึกความหลังครั้งเข้าเฝ้า “เจ้าฟ้าพัชรกิติยา” โพสต์อาลัยหลังสิ้นพระชนม์
ท่านอ้น รำลึกความหลังครั้งเข้าเฝ้า “เจ้าฟ้าพัชรกิติยา” โพสต์อาลัยหลังสิ้นพระชนม์ มีโอกาสได้กราบพระบาทท่านพี่ เมื่อปี 2547 ที่นิวยอร์ก
ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุ หลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เสียใจมากเมื่อได้ยินข่าว ครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้มีโอกาสกราบพระบาทท่านพี่ ก็คงประมาณปี 2004 ที่กรุงนิวยอร์ก ตอนนั้น
หลังจากได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อ ท่านพี่ก็พระราชทานความเมตตาและให้คำสั่งสอนกับพวกเราน้องชายสี่คน ถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนัก แต่ท่านก็พระราชทานความรักความเอ็นดูให้เราในฐานะที่เราเป็นน้องของท่านเสมอ ด้วยความอาลัยรักจากน้องอ้วน น้องอ้น น้องอินทร์”
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