“ทรัมป์” สั่งยุติการโจมตีอิหร่าน แต่ยังคงปิดล้อมทางน้ำ อ้างการเจรจาใกล้สำเร็จแล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งยุติการโจมตีอิหร่าน แต่ยังคงปิดล้อมทางน้ำ อ้างการเจรจาใกล้สำเร็จแล้ว ขณะที่ทางอิหร่านปฏิเสธบอกเป็นการคาดเดา
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งยุติการโจมตีอิหร่าน โดยระบุว่าการการหารือและข้อสรุปสุดท้ายได้รับการอนุมัติทั้งในเชิงแนวคิดและรายละเอียดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสหรัฐอเมริกา อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ตุรกี ปากีสถาน บาห์เรน คูเวต จอร์แดน อียิปต์ และประเทศอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ทางสหรัฐฯจะยังคงทำการปิดล้อมด้วยกองทัพเรืออย่างเต็มรูปแบบ จนกว่าการดำเนินงานจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเวลาและสถานที่การลงนามจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขณะที่ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่า รายงานเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงนั้นเป็นเพียง การคาดเดาและยังไม่มีการสรุปผลใดๆ
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์ได้กล่าวอ้างในลักษณะแบบนี้ ซึ่งนายทรัมป์เคยกล่าวว่าทางการสหรัฐฯและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงมาแล้วหลายครั้ง
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