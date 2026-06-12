ข่าว

สำนักพระราชวัง ออกประกาศการถวายสักการะน้ำสรง-พระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 07:58 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 07:58 น.
111

สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่องการถวายสักการะน้ำสรง-พระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน

สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่อง การถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการเข้าถวายน้ำสรง และถวาย สักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้

1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 12 นาฬิกา

2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 09.30 น. – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนาม ถวายความอาลัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่ง พิมานรัตยา ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2569

4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล ราชินิกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็น เจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรง บำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง บันเทิง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

30 วินาที ที่แล้ว
วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง ข่าว

วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แนวทางน้อมรำลึกช่วงไว้ทุกข์ ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมและสุภาพ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงดีอีเร่งสอบ หลังมีข่าวข้อมูลส่วนบุคคลคนไทยรั่ว 36 ล้านรายการ

29 นาที ที่แล้ว
อ.ปวิน เล่าประสบการณ์รับเสด็จ &#039;องค์ภา&#039; ทรงเมตตาถามไถ่ชีวิตข้าราชการ ข่าว

อ.ปวิน เล่าครั้งรับเสด็จ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ปฏิบัติต่อข้าราชการทุกคนอย่างดี

35 นาที ที่แล้ว
&quot;ฐปณีย์&quot; โพสต์ถวายความอาลัย &quot;พระองค์ภาฯ&quot; เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน ข่าว

“ฐปณีย์” โพสต์ถวายความอาลัย “พระองค์ภาฯ” เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน

38 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ &#039;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&#039; ข่าว

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ-ถวายสักการะพระศพ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันหมาติดพิษสุนัขบ้า หลังคลั่งกัดชาวบ้านในพื้นที่โคราช เจ็บ 4 ราย

57 นาที ที่แล้ว
&quot;ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์&quot; แสดงความไว้อาลัย &quot;พระองค์ภาฯ&quot; รำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์ ข่าว

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ แสดงความไว้อาลัย พระองค์ภาฯ รำลึกความทรงจำ เมื่อทรงพระเยาว์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้จักโครงการกำลังใจ พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เพื่อผู้ต้องขังหญิงและโอกาสคืนสู่สังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพรับประทานเข็มจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

หมอแล็บแพนด้า ภูมิใจที่สุดในชีวิต ร่วมโครงการกำลังใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกยกย่อง พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เชิดชูภารกิจในสหประชาชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกันตั้งข้อหาเด็กและวัยรุ่น รวม 55 ราย ยกพวกซัดนัวกันในสวนสนุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าวในพระราชสำนัก

พิธา โพสต์อาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แม่ตุ๊ก&quot; โชว์เอกสาร แจงดรามา โอเวอร์เคลมมัทฉะ พร้อมเคลียร์ปม &quot;เมื่อวานลองเคลียร์&quot; ข่าว

“แม่ตุ๊ก” โชว์เอกสาร แจงดรามา โอเวอร์เคลมมัทฉะ พร้อมเคลียร์ปม “เมื่อวานลองเคลียร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและสมพระเกียรติ ข่าวในพระราชสำนัก

รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องสมพระเกียรติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฎมณเฑียรบาล สืบราชสันตติวงศ์: กฎหมายกำหนดชะตาราชบัลลังก์ไทย ข่าวในพระราชสำนัก

กฎมณเฑียรบาล สืบราชสันตติวงศ์: กฎหมายกำหนดชะตาราชบัลลังก์ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ หลังป้อง ติณติณ ขอ 1% พลิกชะตา ลั่น &quot;คนไทยด่าผมได้เลย&quot; บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ หลังป้อง ติณติณ ขอ 1% พลิกชะตา ลั่น “คนไทยด่าผมได้เลย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบคู่รักต่างชาติ นำทารกไปทิ้ง ทำท่าประหลาด พูดภาษาแปลกเหมือนท่องคาถา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มิ.ย. 69 ล่าสุดเช้านี้ ขึ้น 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 65,950 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย &quot;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&quot; สิ้นพระชนม์ ข่าวการเมือง

กระทรวงกลาโหม ร่วมแสดงถวายความอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สิ้นพระชนม์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เครียดจนน้ำคร่ำแตก บันเทิง

อาการล่าสุด ฟารีดา โพสต์เครียดหนัก-น้ำคร่ำแตก อยากกลับวงการ ทำงานหาเลี้ยงลูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป พร้อมข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ น้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 07:58 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 07:58 น.
111
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569

“อนุทิน” เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
&quot;ฐปณีย์&quot; โพสต์ถวายความอาลัย &quot;พระองค์ภาฯ&quot; เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน

“ฐปณีย์” โพสต์ถวายความอาลัย “พระองค์ภาฯ” เผยความทรงจำสุดซึ้ง เมื่อ 13 ปีก่อน

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ &#039;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&#039;

เปิดประวัติ พระที่นั่งพิมานรัตยา สถานที่ประดิษฐานพระศพ-ถวายสักการะพระศพ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
Back to top button