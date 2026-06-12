ข่าว

ทนายตั้ม ท้าบ้านพระอาทิตย์ เพิ่มเป็นดื่มฉี่ 142 แก้ว มั่นใจชนะชั้นอุทธรณ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 07:47 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 07:47 น.
50
แฟ้มภาพ

ทนายตั้ม เปิดใจครั้งแรกหลังได้รับประกันตัว ท้าบ้านพระอาทิตย์ เพิ่มเป็นดื่มฉี่ 142 แก้ว มั่นใจชนะชั้นอุทธรณ์ มีหลักฐานสำคัญหักล้างได้

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกภายหลังได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำ ภายหลังศาลอนุญาตให้ประกันตัวในคดีฉ้อโกง น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย โดยศาลพิพากษาให้ทนายตั้มต้องจำคุก 5 ปี 12 เดือน และต้องเงินรวม 72 ล้านบาทนั้น

ทนายตั้ม กล่าวว่า จากข้อกล่าวหาทั้งหมด 10 ข้อหา ศาลได้ยกฟ้องไปแล้ว 7 ข้อหา เหลืออีก 3 ข้อหาที่อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี พร้อมยืนยันว่าตนเองยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์

นายษิทราระบุว่า มีหลักฐานสำคัญทั้งข้อมูลแชตและเอกสารต่างๆ ที่เชื่อว่าจะสามารถหักล้างคำพิพากษาเดิมได้ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเงินจำนวน 71 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาระสำคัญของคดี

ทนายตั้มยังอ้างว่าได้รับข้อมูลจากระบบ Cellebrite ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ของฝ่ายโจทก์ร่วม โดยในข้อมูลดังกล่าวมีบทสนทนาในกลุ่มทีมทนายความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ยืมเงิน การดำเนินคดี และรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าจะสามารถใช้โต้แย้งคำให้การของพยานบางรายที่มีความไม่สอดคล้องกันได้

สำหรับคดีเงิน 71 ล้านบาท นายษิทรายืนยันว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อความสนทนาที่ชี้ให้เห็นว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้นำไปลงทุนทำธุรกิจ ไม่ใช่การฉ้อโกงตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งโต้แย้งประเด็นพยานที่ได้รับผลประโยชน์และการให้การที่ไม่ตรงกัน รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายแอปพลิเคชัน ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น

พร้อมกันนี้ทนายตั้มยังฝากไปถึงบ้านพระอาทิตย์ที่ตนเคยท้าดื่มฉี่ว่า ขอเพิ่มเป็น 142 แก้ว จากเดิม 71 แก้ว มั่นใจว่าจะชนะในคดีในชั้นอุทธรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทนายตั้ม ท้าบ้านพระอาทิตย์ เพิ่มเป็นดื่มฉี่ 142 แก้ว มั่นใจชนะชั้นอุทธรณ์

24 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักพระราชวังแถลง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษาปีที่ 47

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มิ.ย. 69 ลุ้นเปิดตลาด หลังปิดตลาด 11 มิ.ย. ร่วงรวม 1,100 บาท

47 นาที ที่แล้ว
เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก ข่าว

เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด ข่าวต่างประเทศ

เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดสุดท้ายของเดือน 16/6/69 พาลุ้นถูกรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัวตรง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุรกียื่นฟ้องจำคุก ดาราหนังโป๊ 27 ราย พร้อมยึดทรัพย์ หลังรัฐกวาดล้างสื่อลามกเข้ม ข่าวต่างประเทศ

ตุรกี ยื่นฟ้องจำคุก ดาวโป๊ 27 ราย พร้อมยึดทรัพย์ หลังรัฐกวาดล้างสื่อลามกเข้ม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเกียวโตอธิบายเมนูญี่ปุ่นล้วนจนฝรั่งงง ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น! พนักงานพูดญี่ปุ่นล้วน ต่างชาติงง ฟังไม่ออก โซเชียลแห่ป้อง ไม่ต้องพูดอังกฤษ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอโฟน เปิดใช้โหมด &quot;ล็อกถาวร&quot; ถ้าเครื่องถูกขโมย เปลี่ยนรหัส-ล้างเครื่องไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

ไอโฟน เปิดใช้โหมด “ล็อกถาวร” ถ้าเครื่องถูกขโมย เปลี่ยนรหัส-ล้างเครื่องไม่ได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ยังไม่จบ! ฟารีดา เคลื่อนไหว หลังจบโหนกระแส แชร์โพสต์เดือด ‘กล้าทําต้องกล้ารับ’

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ ขอโทษทุกฝ่าย รับอารมณ์ร้อน แฉ อดีตภรรยา ได้ อาต๋อย ไตรภพ เตือนสติ บันเทิง

โก๊ะตี๋ ขอโทษทุกฝ่าย รับอารมณ์ร้อน แฉ อดีตภรรยา โชคดีได้ อาต๋อย ไตรภพ เตือนสติ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ลุงเดช สารภาพแล้ว เผาหวย 6 ล้าน ยายขยัน โกหกไม่ถูกรางวัล ข่าว

ด่วน! ลุงเดช สารภาพแล้ว เผาหวย 6 ล้าน ของป้าขยัน หลังโกหกไม่ถูกรางวัล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เผย ตระกูลภิรมย์ภักดี เตรียมนัดประชุมใหญ่ มองบางเรื่องไม่เป็นธรรมกับ ทราย สมุทร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ศุภชัย โพธิ์สุ” จากครูแก้วแห่งนครพนม สู่คำพิพากษาตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

ประวัติ ศุภชัย โพธิ์สุ จากอดีตรองประธานสภาฯ สู่คำพิพากษาตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด พิธีเปิดงานครบรอบ 34 ปี พุ่มพวง ดวงจันทร์ เลขเด็ด

เลขหางประทัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ พิธีเปิดงานครบรอบ 34 ปี งวด 16 มิ.ย. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีตภูมิใจไทย ศาลฎีกา ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

ด่วน! ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีตภูมิใจไทย ศาลฎีกา ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้ บันเทิง

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กมธ.กีฬา ขอ JAS แบ่งลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ให้คนไทยดูฟรีทีวี 50%

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องราคาแพ็กเกจ MONOMAX รับชม ฟุตบอลโลก 2026 พ่วงกีฬาอื่นๆ ครบทุกแมตช์ ข่าวกีฬา

ส่องราคาแพ็กเกจ MONOMAX รับชม ฟุตบอลโลก 2026 พ่วงกีฬาอื่นๆ ครบทุกแมตช์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ลบคลิปโหนกระแสฟาริดา-ติณติณ ป้องกันเด็กรู้สึกแย่ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับห่วงเด็ก ถ้าวันหนึ่งเห็นคลิป ติณติณ-ฟารีดา ย้ำหนูบริสุทธิ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพิพากษา ฉบับเต็ม ประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดศาลพระพรหม แยกราชประสงค์ ข่าว

คำพิพากษา ฉบับเต็ม ประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดศาลพระพรหม แยกราชประสงค์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 07:47 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 07:47 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 12 มิ.ย. 69 ลุ้นเปิดตลาด หลังปิดตลาด 11 มิ.ย. ร่วงรวม 1,100 บาท

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 มิถุนายน 2569

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดสุดท้ายของเดือน 16/6/69 พาลุ้นถูกรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัวตรง

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา

หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
Back to top button