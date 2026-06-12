ทนายตั้ม ท้าบ้านพระอาทิตย์ เพิ่มเป็นดื่มฉี่ 142 แก้ว มั่นใจชนะชั้นอุทธรณ์
ทนายตั้ม เปิดใจครั้งแรกหลังได้รับประกันตัว ท้าบ้านพระอาทิตย์ เพิ่มเป็นดื่มฉี่ 142 แก้ว มั่นใจชนะชั้นอุทธรณ์ มีหลักฐานสำคัญหักล้างได้
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกภายหลังได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำ ภายหลังศาลอนุญาตให้ประกันตัวในคดีฉ้อโกง น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย โดยศาลพิพากษาให้ทนายตั้มต้องจำคุก 5 ปี 12 เดือน และต้องเงินรวม 72 ล้านบาทนั้น
ทนายตั้ม กล่าวว่า จากข้อกล่าวหาทั้งหมด 10 ข้อหา ศาลได้ยกฟ้องไปแล้ว 7 ข้อหา เหลืออีก 3 ข้อหาที่อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี พร้อมยืนยันว่าตนเองยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์
นายษิทราระบุว่า มีหลักฐานสำคัญทั้งข้อมูลแชตและเอกสารต่างๆ ที่เชื่อว่าจะสามารถหักล้างคำพิพากษาเดิมได้ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเงินจำนวน 71 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาระสำคัญของคดี
ทนายตั้มยังอ้างว่าได้รับข้อมูลจากระบบ Cellebrite ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ของฝ่ายโจทก์ร่วม โดยในข้อมูลดังกล่าวมีบทสนทนาในกลุ่มทีมทนายความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ยืมเงิน การดำเนินคดี และรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าจะสามารถใช้โต้แย้งคำให้การของพยานบางรายที่มีความไม่สอดคล้องกันได้
สำหรับคดีเงิน 71 ล้านบาท นายษิทรายืนยันว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อความสนทนาที่ชี้ให้เห็นว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้นำไปลงทุนทำธุรกิจ ไม่ใช่การฉ้อโกงตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งโต้แย้งประเด็นพยานที่ได้รับผลประโยชน์และการให้การที่ไม่ตรงกัน รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายแอปพลิเคชัน ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น
พร้อมกันนี้ทนายตั้มยังฝากไปถึงบ้านพระอาทิตย์ที่ตนเคยท้าดื่มฉี่ว่า ขอเพิ่มเป็น 142 แก้ว จากเดิม 71 แก้ว มั่นใจว่าจะชนะในคดีในชั้นอุทธรณ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ
- ย้อนคำท้า “ทนายตั้ม” ใครหน้าแหก ดื่มฉี่ 71 แก้ว หลังศาลตัดสินจำคุก
- ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายตั้ม” 5 ปี ชดใช้ 72 ล้าน คดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: