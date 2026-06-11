ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ
ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม ษิทรา วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ ไม่ต้องใส่กำไล EM คาดปล่อยตัว 2 ทุ่มวันนี้
ความคืบหน้าล่าสุดหลัง ศาลอาญา พิพากษาจำคุก ทนายตั้ม ษิทรา เป็นเวลา 5 ปี 12 เดือน ในคดีเจ๊อ้อย และให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 72.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ของ ทนายเดชา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มวงเงินหนึ่งล้านบาทปล่อยตัวคืนนี้ เงื่อนไขของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราว ทนายตั้มห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ถ้าจะต้องออกนอกประเทศจะต้องวางหลักทรัพย์หนึ่งเท่าของหลักทรัพย์ที่ศาลเรียก ไม่ต้องติดEM ปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษไม่เกินสองทุ่ม”
ขณะที่ผู้สื่อข่าว ไทยรัฐ มีรายงานว่า ภายหลังญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดิน มูลค่า 2 ล้านบาท ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวนายษิทรา จำเลยที่ 1 ตีราคาหลักประกัน 1,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคำท้า “ทนายตั้ม” ใครหน้าแหก ดื่มฉี่ 71 แก้ว หลังศาลตัดสินจำคุก
- “ทนายตั้ม” ขึ้นศาลอาญา ขอซักค้าน “เจ๊อ้อย” ด้วยตัวเอง คดีฉ้อโกงเงิน 71 ล้าน
- เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี
อ้างอิงจาก : FB ทนายคลายทุกข์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: