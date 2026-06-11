ข่าวต่างประเทศ

ไอโฟน เปิดใช้โหมด “ล็อกถาวร” ถ้าเครื่องถูกขโมย เปลี่ยนรหัส-ล้างเครื่องไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 19:34 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 17:44 น.
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ไอโฟน เปิดใช้โหมด "ล็อกถาวร" ถ้าเครื่องถูกขโมย เปลี่ยนรหัส-ล้างเครื่องไม่ได้

Apple เปิดใช้งาน ล็อกเครื่องถาวร ทั่วโลก ดับฝันแก๊งขโมยไอโฟน ฟีเจอร์ใหม่บล็อกการเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนมือถือที่ถูกฉกเป็นที่ทับกระดาษ ตำรวจอังกฤษเตรียมใช้มาตรการเด็ดขาดทลายเครือข่ายลักลอบส่งออกข้ามแดน

แอปเปิลเปิดใช้งานระบบป้องกันการขโมยหรือระบบ Kill Switch ทันทีหลังอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ จากการผลักดันของสำนักข่าวเดลีเมลและผู้บัญชาการตำรวจกรุงลอนดอน เพื่อแก้ปัญหาโจรกรรมสมาร์ทโฟน

ระบบนี้จะทำงานทันทีเมื่อเจ้าของแจ้งเครื่องหายผ่านบัญชีไอคลาวด์ ตัวเครื่องจะถูกล็อกถาวร คนร้ายไม่สามารถล้างเครื่อง เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือนำไปต่อสัญญากับเครือข่ายใหม่ได้ ทำให้ไอโฟนที่ถูกขโมยกลายเป็นเพียงที่ทับกระดาษ หมดราคาในตลาดมืดทันที

ในอดีตกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีสถิติโทรศัพท์มือถือหายเฉลี่ยสูงถึงวันละ 200 เครื่อง ระหว่างปี 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมือถือถูกขโมยไปกว่า 580,000 เครื่อง แต่ตามคืนมาได้เพียงประมาณ 14,000 เครื่อง

เซอร์มาร์ก โรว์ลีย์ ผู้บัญชาการตำรวจลอนดอน จึงออกมากดดันให้บริษัทเทคโนโลยีค่ายอื่นร่วมมือกัน และเตรียมขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอังกฤษออกกฎหมายบังคับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทุกค่ายทำระบบล็อกเครื่องถาวร เพื่อทำลายตลาดมืดในอังกฤษที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ 2.1 พันล้านบาท

จากการสืบสวนของเดลีเมลพบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ขโมยโทรศัพท์มือถือเกือบครึ่งหนึ่งในลอนดอน ส่งออกเครื่องเถื่อนกว่า 62,000 เครื่องไปยังดูไบ ฮ่องกง และจีน สร้างความเสียหายราว 7.8 พันล้านบาท

นอกจากนี้ตำรวจยังพบเบาะแสในแอปพลิเคชันสแนปแชต มีการโพสต์จ้างวานเด็กและเยาวชนให้ขโมยไอโฟน ให้ราคาพุ่งสูงถึงเครื่องละ 16,000 บาท และมีเงินโบนัสพิเศษเพิ่มให้อีกหากขโมยได้ครบ 10 เครื่อง

ปัจจุบันตำรวจลอนดอนและแอปเปิลร่วมแชร์ข้อมูลเครื่องที่ถูกขโมยเพื่อติดตามเส้นทางมือถือเถื่อน ส่งผลให้สถิติการพยายามเปิดใช้งานเครื่องที่ถูกขโมยลดลงอย่างชัดเจน การปราบปรามภายใต้ปฏิบัติการแรคคินิงช่วยให้คดีปล้นและวิ่งราวมือถือในเขตเวสต์มินสเตอร์ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปีนี้ ขณะเดียวกันซัมซุงและกูเกิลกำลังเร่งพัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหานี้เช่นกัน

เคท อดัมส์ รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการรัฐบาลของแอปเปิล ยืนยันว่าบริษัทพร้อมทำงานร่วมกับตำรวจทั่วโลกเพื่อทำลายวงจรค้าสมาร์ทโฟนเถื่อนให้หมดไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 19:34 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 17:44 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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