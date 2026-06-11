โก๊ะตี๋ ขอโทษทุกฝ่าย รับอารมณ์ร้อน แฉ อดีตภรรยา โชคดีได้ อาต๋อย ไตรภพ เตือนสติ

โก๊ะตี๋ ขอโทษทุกฝ่าย ยอมรับอารมณ์ร้อน แฉอดีตภรรยา “กวาง สุภัค” โชคดีได้ อาต๋อย ไตรภพ เตือนสติ เคลียร์ทุกอย่างใกล้จบด้วยดี
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ โก๊ะตี๋ อารามบอย นักแสดงตลกชื่อดัง ออกมาแฉอดีตภรรยา กวาง สุภัค ว่าหลังจากเลิกรากันแล้วฝ่ายหญิงกลับไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน และจะขอบ้านหลังดังกล่าวไปด้วย ซึ่งทางตลกดังไม่ให้เพราะเป็นบ้านที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองที่หามาคนเดียว ตั้งแต่ก่อนคบหากัน จากนั้นอดีตภรรยาก็ออกมาเคลื่อนไหวสั้น ๆ เป็นการโต้กลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “พูดไม่หมดนะคะ” จนจุดเป็นกระแสร้อนไปทั่วโซเชียลเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ล่าสุดทีมข่าวมีโอกาสได้เจอกับ โก๊ะตี๋ นงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ณ Mono Studio ถนนชัยพฤกษ์ จึงได้ตั้งวงสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดรามาร้อนที่เกิดขึ้น
โก๊ะตี๋ เล่าว่า “เรื่องมันใกล้จะจบแล้วครับ ก็เคลียร์กับผู้ใหญ่ เมื่อวานนี้อาต๋อย ให้โอวาท อาต๋อยก็ดูแลหนูทุกอย่างก็เหมือนพ่อคนที่สอง ก็เคลียร์ทุกอย่างว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไง จริงๆ แล้วพอเราได้รับโอวาทจากอาต๋อย หนูก็ได้มาคิดกับตัวเองว่า การที่เราออกมาพูดเนี่ย เอาจริงๆ เราก็โดนด่า ฝ่ายหญิงก็โดนด่า คนที่รักเราก็อาจจะพูดให้ร้ายฝ่ายหญิง คนที่อาจจะเชียร์ฝ่ายเขาก็อาจจะด่าถมถุยฝั่งเรา ผมว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้น เราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจ เราไม่ต้องบอกปัญหาให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า ตอนนี้ฉันมีปัญหาอยู่ ค่อยๆ แก้กันไป แต่ว่ามันใกล้จะจบแล้วครับ
เรื่องอื่นหนูขอไม่พูดแล้วกัน เพราะว่าถ้าพูดไปมันก็จะเป็นการต่อความยาวสาวความยืด แล้วคนในเน็ตก็จะคิดไปต่างๆ นานา เอาเป็นว่าจบกันด้วยดี ต่างคนต่างแยกย้ายกันใช้ชีวิต
คือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนพอสมควร โมโหร้ายบางทีก็ช่างมันเถอะ มันได้พูดออกไปก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษถ้าไปกระทบกระเทือนกับใคร ทำให้ใครไม่สบายใจ รวมถึงทุกฝ่ายต้องขอโทษด้วย ก็สัญญาครับว่าจะไม่อะไร ก็พอแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ปัญหาไปดีกว่า พอเราพูดความจริงพูดทั้งหมด ความจริงบางสิ่งบางอย่างต่างๆ นานา ปัจจุบันเราก็เข้าใจว่าเขาจะเอามาตัดต่อ ความจริงความพูดไม่หมด เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลหนูขอโทษกับทุกๆ คนที่มันเกิดขึ้น ปัญหาของหนู ขอเคลียร์ด้วยตัวหนูเอง
มันก็ไม่ผิดที่ทุกคนจะไม่เข้าใจหรือบางคนอาจจะไม่ชอบ คือเขาไม่ชอบเราเป็นทุนอยู่แล้ว อาจจะเกลียดเราเป็นทุนอยู่แล้ว อย่างว่าล่ะครับสังคมปัจจุบันพอคนมีข่าวเขาก็จะกระหน่ำ ผมรู้สึกว่าไม่เป็นไร ต่างคนต่างความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ก็กราบขอโทษที่อาจจะเป็นคนนิสัยไม่ดีในสายตาของใคร สุดท้ายแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆ ตัวหนูก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนยังไง
อาต๋อยทำให้หนูเย็นลง บางทีเราอึดอัด แล้วเจอปัญหาเจอนู่นเจอนี่ ก็ไม่ได้ปรึกษาอาต๋อยก่อน แต่ว่าพอเราได้รับโอวาทจาก อาต๋อย ได้รับคำเตือนได้รับมุมมองต่างๆ ที่อาได้พูดกับเรา ได้เตือนสติ หนูก็เข้าใจ เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างคนที่อยู่ด้วยกัน เราควรแคร์คนที่อยู่ด้วยกันมากกว่า หนูแคร์อาต๋อย แคร์เพื่อนร่วมงาน คนอื่นเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร วันนึงโลกก็จะเข้าใจเราเอง
เคลียร์หมดแล้วครับ ไม่มีอะไรที่ต้องติดใจ ก็อย่างที่บอกว่า ขอไม่พูดเรื่อง ดีเทลแล้วกัน แต่ว่ามันจบด้วยดี มันจะจบด้วยดี”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงจำนวนบ้านทั้งหมดที่ โก๊ะตี๋ มีตอนนี้คือกี่หลัง และหลังที่เป็นประเด็นกับอดีตภรรยาสรุปแล้วเป็นอย่างไร นักแสดงดัง ตอบประเด็นนี้ว่า “ตอนนี้มีคนจะมาซื้อบ้านหนูสองหลัง หนูจะขายนะครับ คือหนูมีบ้านทั้งหมด 6 หลัง ก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้หลานให้เป็นมรดก อีก 3 หลังก็กะว่าจะเอาไว้เลี้ยงดูตัวเองตอนแก่ แค่นั้นเอง คือหนูขายทั้งหมด 3 หลัง เหลือ 3 หลังเอาไว้ให้หลานสามคน ส่วนหนูอยู่สวนที่เมืองทอง เดี๋ยวนี้เริ่มทำเป็นบ้านแล้วล่ะ คือบ้าน 3 หลังขายไปแล้วสองหลัง เหลือทาวน์โฮมใครสนใจ เป็นทาวน์โฮมอยู่ซอยนวมินทร์ 74 ขายราคาไม่แพงครับ ส่วนบ้านที่อดีตภรรยาอยู่ ก็ให้เขาอยู่ไปก่อนเดี๋ยวขายบ้านค่อยเคลียร์กัน
หนูไม่สามารถอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจได้ เอาเป็นว่าเรื่องราวของคนสองคน หนูขอโทษที่ก่อนหน้านี้ออกมาพูด ทำให้หลายๆ คนเดือดร้อน เราโดนด่าไม่เท่าไหร่ ก็เข้าใจที่โดนด่าเพราะหนูก็อยู่วงการนี้มา 30 กว่าปี แต่ว่าสำหรับฝั่งเขาอาจจะไม่เคยโดนแบบนี้ หนูขอโทษที่ออกมาพูด เอาเป็นว่าหนูก็พยายามที่จะจบเรื่องนี้ให้มันสวยที่สุด แล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตครับ”
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