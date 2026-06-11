ด่วน! ลุงเดช สารภาพแล้ว เผาหวย 6 ล้าน ของป้าขยัน หลังโกหกไม่ถูกรางวัล
ปิดคดีหวยอลเวงสุโขทัย ลุงเดช สารภาพ เผาทิ้งรางวัลที่ 1 ตำรวจยันยายขยันถูกจริง
กรณี ป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยซื้อลอตเตอรี่ 3 ใบ ลุงเดชเพื่อนบ้านช่วยตรวจรางวัลบอกว่าถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 173770 ภายหลังลุงเดชกลับคำอ้างว่าดูเลขหน้าผิดพร้อมทิ้งสลากลงถังขยะ ป้าขยันไปค้นหาพบสลากเพียง 2 ใบ ส่วนใบที่ถูกรางวัลหายไป ตำรวจภูธรสวรรคโลกเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อนบ้านพร้อมประสานกองสลากอายัดลอตเตอรี่ใบนี้
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เผยความคืบหน้าว่าตำรวจรู้ตัวคนขโมยสลากแล้ว ลุงเดชรับสารภาพว่าเป็นคนขโมยไปทำเพียงคนเดียว
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเกิดความกลัวจึงนำสลากไปเผาทำลายทิ้ง ตำรวจยืนยันชัดเจนว่าป้าขยันถูกรางวัลที่ 1 จริง ภรรยาของลุงเดชอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ย้อนเรื่องกลับไปก่อนหน้านี้ ป้าขยัน หรือ นางสาวสายัญ ดอกไม้ วัย 54 ปี เป็นหญิงสู้ชีวิตชาวตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย หาเลี้ยงตัวด้วยการเก็บผักบุ้งตามท้องนามาขายกำละ 5 บาท ลูกสาวเล่าว่าทั้งชีวิตแกแทบไม่เคยจับเงินถึงหลักหมื่น
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ป้าขยันสั่งจองลอตเตอรี่ไว้ 3 ใบ ที่แผงของ “ป้าแห้ง” แม่ค้าเจ้าประจำ เป็นเลขท้าย 15, 70 และ 73 ป้าแห้งเย็บรวมสามใบส่งให้ และมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพป้าขยันมารับและจ่ายเงินจริงในเช้าวันนั้น ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือเลข 173770 ซึ่งตรงกับรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทพอดี
ปัญหาคือป้าขยันตรวจหวยเองไม่เป็น โทรศัพท์ของแกกดได้แค่รับสายเข้า ตกเย็นวันที่ 1 แกจึงถือหวยไปให้เพื่อนบ้านชื่อ “แหวว” ช่วยตรวจให้ ฝ่ายป้าขยันยืนยันว่าแหววตรวจแล้วบอกว่าถูกรางวัลที่ 1 ถึงขั้นกระโดดกอดแสดงความดีใจ พร้อมแนะให้ฝากหวยไว้ก่อนกันถูกขโมย แล้วจะพาไปแจ้งความขึ้นเงินในเช้าวันรุ่งขึ้น ตอนนั้นมีญาติของแหววอีกสามคนคือ มน มี และเล็ก อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่พอเช้าวันที่ 2 มิถุนายน ป้าขยันกลับไปหา กลับเจอ “เดช” สามีของแหวว บอกว่าตรวจแล้วไม่ถูก จากนั้นขยำใบหวยทิ้งลงถังขยะต่อหน้า ป้าขยันคาใจแต่ไม่กล้าโต้แย้ง เพราะเป็นคนซื่อและเกรงใจ
ความสงสัยค้างในใจอยู่หลายวัน จนวันที่ 4 มิถุนายน ป้าขยันไปซื้อใบตรวจเลขที่แผงป้าแห้ง ป้าแห้งยืนยันว่าเลข 173770 คือรางวัลที่ 1 และถามหาตัวหวย เมื่อรู้ว่าถูกทิ้งไปแล้ว ป้าแห้งจึงพากันไปค้นถังขยะ แต่เจอลอตเตอรี่เพียง 2 ใบ ส่วนใบที่ลงท้าย 70 ซึ่งเชื่อว่าเป็นใบถูกรางวัลกลับหายไป ป้าแห้งจึงพาป้าขยันไปแจ้งความที่ สภ.สวรรคโลก
เรื่องกลายเป็นกระแสใหญ่หลังออกรายการโหนกระแสวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งคำให้การของสองฝ่ายขัดกันชัดเจน ฝ่ายแหววและเดชยืนยันว่าเพิ่งตรวจให้วันที่ 2 ผลออกมาว่าไม่ถูก และคืนหวยให้ป้าขยันไปครบสามใบแล้ว ส่วนป้าขยันยืนยันว่ามีการตรวจตั้งแต่คืนวันที่ 1 และแหววบอกเองว่าถูกรางวัลที่ 1
จุดที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคือ ถ้าหวยไม่ถูกจริง ทำไมคนตรวจถึงขยำทิ้งเฉพาะใบที่ 70 และทำไมในถังขยะถึงเหลือแค่ 2 ใบ ทนายความชี้ว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ป้าขยันเล่า จะเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 352 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ระหว่างออกรายการ ดัชมิลล์ได้มอบเงินช่วยเหลือป้าขยัน 20,000 บาท
วันที่ 10 มิถุนายน พล.ต.ต.สถาพร ศรีภิรมย์ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ได้ประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้อายัดสลาก หมายความว่าหากใครนำไปขึ้นเงิน จะยังไม่มีการจ่ายจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติ
หลักฐานสำคัญคือคำให้การของป้าแห้ง ภาพถ่ายต้นขั้วสลาก และภาพวงจรปิดที่ป้าขยันจ่ายเงิน 300 บาทในวันที่ 1 ทำให้ตำรวจเชื่อว่าป้าขยันซื้อหวยทั้งสามใบไปจริง
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