ตุรกี ยื่นฟ้องจำคุก ดาวโป๊ 27 ราย พร้อมยึดทรัพย์ หลังรัฐกวาดล้างสื่อลามกเข้ม
ตุรกียื่นฟ้องจำคุก ดาราหนังโป๊ 27 ราย ข้อหาหนักผลิตสื่อลามกอนาจารออนไลน์ เป็นเวลา 10 ปี พร้อมยึดทรัพย์ หลังรัฐกวาดล้างสื่อลามกเข้ม
อัยการนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อดาราหนังผู้ใหญ่และอินฟลูเอนเซอร์รวม 27 คน ในข้อหาผลิตและเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารทางออนไลน์ โดยจำเลยแต่ละคนมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี สะท้อนนโยบายปราบปรามสื่อลามกอย่างหนักของรัฐบาลตุรกี
อัยการระบุว่าผู้ต้องหาทั้งหมดแสวงหารายได้จากการผลิตและจำหน่ายเนื้อหาทางเพศผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่และแพลตฟอร์มออนไลน์แบบสมัครสมาชิก แม้รัฐบาลตุรกีจะสั่งบล็อกเว็บไซต์ประเภทดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 แต่เจ้าหน้าที่พบว่ายังมีผู้ใช้บางส่วนแอบเข้าถึงด้วยการเปลี่ยน IP อินเทอร์เน็ต ขณะที่ผู้ผลิตเนื้อหาหันไปดึงดูดแฟนคลับผ่านแพลตฟอร์มอื่นเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง
สำนักงานอัยการนครอิสตันบูลสั่งสอบสวนเส้นทางการเงินหลังพบหลักฐานว่ากลุ่มดังกล่าวทำเงินได้จำนวนมาก โดยตรวจสอบทั้งบัญชีธนาคาร รายการโอนเงิน เอกสารบริษัท และทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย จนนำไปสู่ปฏิบัติการบุกตรวจค้นพร้อมกันในนครอิสตันบูลและอีกหลายจังหวัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผลการบุกจับครั้งนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 17 คน และศาลออกหมายจับเพิ่มเติมรวมเป็น 25 คน ส่วนที่เหลือบางคนหลบหนีออกนอกประเทศ และบางคนถูกคุมขังอยู่ในคดีอื่นอยู่แล้ว นอกจากนี้ทางการยังสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ต้องหา ทั้งยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ และบัญชีบริษัท พร้อมยึดเงินสดมูลค่ากว่า 300 ล้านลีราตุรกี หรือราว 214 ล้านบาท
ล่าสุดศาลนครอิสตันบูลประทับรับฟ้องคดีแล้ว จำเลยทั้ง 27 คนต้องมาปรากฏตัวต่อศาลเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ที่มา: Daily Star
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