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ด่วน! ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีตภูมิใจไทย ศาลฎีกา ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 17:07 น.
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ด่วน! ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีตภูมิใจไทย ศาลฎีกา ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

ประหารชีวิตทางการเมือง! ศาลฎีกาพิพากษา ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีต สส.ภูมิใจไทย ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงรุกป่าดงพะทาย 220 ไร่ ตัดสิทธิการเมืองตลดชีวิต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ คมจ 2/2568 หมายเลขแดงที่ คมจ 3/2569 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง กับ นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครพนม พรรคภูมิใจไทย ผู้คัดค้าน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

คดีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2568 ว่า นายศุภชัยขณะดำรงตำแหน่ง สส. วาระที่ 4 (ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566) มีพฤติการณ์ยึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รวม 40 ใบจอง เนื้อที่ 220 ไร่ มูลค่าประมาณ 6,660,000 บาท ซึ่งเป็นการครอบครองต่อเนื่องมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง สส. วาระที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยนายศุภชัยไม่ใช่บุคคลที่ได้รับใบจอง (น.ส. 2) และไม่มีคุณสมบัติได้รับจัดสรรที่ดินตามระเบียบ อันเป็นการกระทำที่ไม่ถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นแรกเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของ ป.ป.ช. โดยชี้ว่า ขณะที่ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายศุภชัยยังคงดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ จึงมิใช่กรณีพ้นจากตำแหน่งเกิน 5 ปี และเป็นการถือครองที่ดินต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งถูกกล่าวหา จึงเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องล่วงเลยเกิน 10 ปี ส่วนระยะเวลาการไต่สวนตามกฎหมายเป็นเพียงกรอบบทบัญญัติการทำงาน ไม่ใช่บทตัดอำนาจไต่สวน ป.ป.ช. จึงมีอำนาจยื่นคำร้อง

ประวัติ ศุภชัย โพธิ์สุ จากอดีตรองประธานสภาฯ สู่คำพิพากษาตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

ในประเด็นความผิด ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า แม้ขณะซื้อที่ดินนายศุภชัยจะเป็นราษฎรธรรมดาและยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่พฤติการณ์กว้านซื้อที่ดินรัฐจำนวนมากถึง 220 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนและเกษตรกร ย่อมเป็นการหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ไม่ตรงไปตรงมา การซื้อขายที่ดินทั้ง 40 แปลงที่มีข้อห้ามโอน จึงเป็นการทำนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และเมื่อผู้มีชื่อในใบจองเดิมละทิ้งที่ดินแล้ว ที่ดินย่อมตกกลับเป็นของรัฐทันที นายศุภชัยจึงไม่มีสิทธินำเดินสำรวจออกโฉนดได้ และไม่มีการดำเนินการใดจากทางจังหวัดที่ทำให้นิติกรรมที่เป็นโมฆะนี้กลายเป็นชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชี้ชัดว่า การที่นายศุภชัยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเรื่อยมาจนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ย่อมต้องตระหนักว่าตนเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย จำต้องดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม การครอบครองที่ดินจำนวนมากเป็นการหวงกันมิให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ และก่อประโยชน์แก่ตนเองแทนที่จะเกิดแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐ จึงขัดกันแห่งผลประโยชน์ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้ ไม่รักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง แม้ภายหลังจะมีการยื่นหนังสือขอสละสิทธิครอบครองที่ดิน 39 แปลง แต่เป็นการกระทำหลังจากถูก ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว จึงฟังไม่ขึ้น

ศาลฎีกาจึงพิพากษาว่า นายศุภชัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ประกอบข้อ 3, ข้อ 17 และข้อ 27 ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป รวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา

สำหรับ ศุภชัย โพธิ์สุ มีฉายาว่า “ครูแก้ว” อดีตสหายแสง เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เส้นทางการเมืองผูกอยู่กับจังหวัดนครพนมและพรรคภูมิใจไทยมายาวนาน เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมหลายสมัย เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เคยเป็น สส. นครพนม สังกัดพรรคภูมิใจไทย เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

ด้านการศึกษา จบปริญญาตรีสาขาบริหารการศึกษา และปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 17:07 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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