หนุ่ม กรรชัย เผย ตระกูลภิรมย์ภักดี เตรียมนัดประชุมใหญ่ มองบางเรื่องไม่เป็นธรรมกับ ทราย สมุทร

หนุ่ม กรรชัย ได้คุยผู้ใหญ่ตระกูลภิรมย์ภักดี เผย เตรียมนัดประชุมใหญ่ทุกสาย เพื่อฟังข้อมูลรอบด้าน มองบางเรื่องไม่เป็นธรรมกับ ทราย สมุทร
ดูเหมือนว่าเริ่มจะได้เห็นวี่แววของทางออกของปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ที่เป็นประเด็นดรามาร้อนสะเทือนไปทั้งประเทศ ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว
ล่าสุด (11 มิ.ย. 69) ในรายการ เเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าว โดยระบุว่า “ล่าสุดผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณทราย เพราะผมเองได้ไปพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตระกูล ซึ่งผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าอยากทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะไม่อยากฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว เพราะตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายไปมากแล้ว ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็มีความกังวลใจ
ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่าน แต่มาจากตระกูลภิรมย์ภักดี ท่านบอกว่ารู้สึกสับสนว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนนี้แต่ละสายของตระกูลไม่ได้เกี่ยวข้องกัน สายหนึ่ง สายสอง สายสาม ต่างคนต่างอยู่กัน ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือวุ่นวายกัน เพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกัน จะไปก้าวข้ามไม่ได้
แต่เมื่อประเด็นที่เกิดขึ้นลุกลามออกไป และเริ่มส่งผลกระทบไปถึงสายอื่น ๆ จนเกิดความเสียหาย ผู้ใหญ่ท่านนั้นจึงเริ่มสอบถามและติดตามข้อมูลว่า สายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พอท่านได้เจอกับผม จึงขอให้ประสานให้ท่าน ได้คุยกับทราย ซึ่งทางทรายก็บอกว่าอยากคุย และอยากให้คนในตระกูลได้รับรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมเลยเป็นคนนัดหมายให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกัน
หลังจากได้พูดคุยและรับฟังเรื่องราว ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ตกใจ เพราะพบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและลึกกว่าที่คนภายนอกรับรู้หรือได้ยินกันอยู่มาก
ท่านบอกว่า น่าจะมีการประชุมครอบครัวครั้งใหญ่ และจะเปิดโอกาสให้คุณทราย เข้าไปพูดคุยต่อหน้าสมาชิกในตระกูลแต่ละสาย เพื่ออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากนั้นทางครอบครัวจะมีตัวแทนออกมาหารือร่วมกันว่าจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไร เพราะในมุมมองของพวกเขา ขณะนี้เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ถูกต้อง และเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้ว ก็เห็นว่าบางเรื่องอาจไม่เป็นธรรมกับทราย
นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ได้รับมา คาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ต้องย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางฝั่งคุณแม่ของคุณทราย เป็นอีกสายหนึ่งของตระกูลภิรมย์ภักดี เป็นคนละส่วนกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับเดินทางให้กำลังใจ
- ทราย สก๊อต แถลงแล้ว ฉีกสัญญาปิดปาก ปมถูกล่วงละเมิด ก่อนเดินหน้าฟ้องอาญาคดีมรดก
- สรุป “คดีลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต ลงนามมอบอำนาจแล้ว หลังพบทรัพย์มรดกหายจากตู้เซฟ
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: