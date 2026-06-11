ข่าวกีฬาฟุตบอล

กมธ.กีฬา ขอ JAS แบ่งลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ให้คนไทยดูฟรีทีวี 50%

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 16:41 น.
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คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้อง JAS เปิดสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ทางฟรีทีวีอย่างน้อย 50% ครอบคลุมนัดเปิดสนามและนัดชิง เพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้

คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ขอให้บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ผ่านช่องฟรีทีวีอย่างน้อย 50% โดยเฉพาะนัดเปิดสนาม เกมสำคัญ และนัดชิงชนะเลิศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กมธ.กีฬา แถลงจุดยืน หลัง JAS ปิดดีลลิขสิทธิ์บอลโลก

นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเกี่ยวกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทย

นายจักพันธ์ระบุว่า การที่ไทยปิดดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้เป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอล แม้ไทยจะเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็ตาม พร้อมขอบคุณ JAS ที่เข้ามาลงทุนคว้าลิขสิทธิ์มหกรรมระดับโลกมาสู่คนไทย

คณะกรรมาธิการการกีฬาขอความร่วมมือ JAS ในสองประเด็นหลัก ได้แก่

  • แบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านช่องฟรีทีวีอย่างน้อย 50% โดยเน้นนัดเปิดสนาม เกมสำคัญ และนัดชิงชนะเลิศ
  • ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายค่าแพ็กเกจรับชมมีโอกาสติดตามบอลโลกได้เท่าเทียมกัน

ฟุตบอลโลก 2026 ดูฟรีทีวีได้ไหม?

ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก JAS ว่าจะแบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีหรือไม่ และจะครอบคลุมเกมใดบ้าง ข้อเรียกร้องของคณะกรรมาธิการการกีฬาเป็นเพียงการขอความร่วมมือ ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย

คณะกรรมาธิการการกีฬาระบุว่า ฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงมหกรรมกีฬา แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยมุ่งสู่เส้นทางฟุตบอล พร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะทำอย่างไรให้ทีมชาติสามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกได้ในอนาคต

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 16:41 น.
77
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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