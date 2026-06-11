กมธ.กีฬา ขอ JAS แบ่งลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ให้คนไทยดูฟรีทีวี 50%

คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้อง JAS เปิดสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ทางฟรีทีวีอย่างน้อย 50% ครอบคลุมนัดเปิดสนามและนัดชิง เพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ขอให้บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ผ่านช่องฟรีทีวีอย่างน้อย 50% โดยเฉพาะนัดเปิดสนาม เกมสำคัญ และนัดชิงชนะเลิศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
กมธ.กีฬา แถลงจุดยืน หลัง JAS ปิดดีลลิขสิทธิ์บอลโลก
นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเกี่ยวกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทย
นายจักพันธ์ระบุว่า การที่ไทยปิดดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้เป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอล แม้ไทยจะเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็ตาม พร้อมขอบคุณ JAS ที่เข้ามาลงทุนคว้าลิขสิทธิ์มหกรรมระดับโลกมาสู่คนไทย
คณะกรรมาธิการการกีฬาขอความร่วมมือ JAS ในสองประเด็นหลัก ได้แก่
- แบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านช่องฟรีทีวีอย่างน้อย 50% โดยเน้นนัดเปิดสนาม เกมสำคัญ และนัดชิงชนะเลิศ
- ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายค่าแพ็กเกจรับชมมีโอกาสติดตามบอลโลกได้เท่าเทียมกัน
ฟุตบอลโลก 2026 ดูฟรีทีวีได้ไหม?
ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก JAS ว่าจะแบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีหรือไม่ และจะครอบคลุมเกมใดบ้าง ข้อเรียกร้องของคณะกรรมาธิการการกีฬาเป็นเพียงการขอความร่วมมือ ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
คณะกรรมาธิการการกีฬาระบุว่า ฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงมหกรรมกีฬา แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยมุ่งสู่เส้นทางฟุตบอล พร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะทำอย่างไรให้ทีมชาติสามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกได้ในอนาคต
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