ส่องราคาแพ็กเกจ MONOMAX รับชม ฟุตบอลโลก 2026 พ่วงกีฬาอื่นๆ ครบทุกแมตช์
ราคาแพ็กเกจ ฟุตบอลโลก 2026 จาก JAS เคาะแพ็กเกจรายปี 5,999 บาท ดูได้พร้อมกัน 2 จอ คมชัดระดับ 4K พ่วงพรีเมียร์ลีกและกีฬาอื่นๆ
จากกรณีที่ JAS หรือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ เมื่อคืนวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเตรียมส่งตรงทุกนัดของมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชม ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2569
แพ็กเกจรายปี (สปอร์ต พรีเมียม) สำหรับรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ได้ครบทั้ง 104 แมตช์ โดยราคาอยู่ที่ 5,999 บาท/ปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉลี่ยเดือนละ 250 บาท/เดือน/จอ สามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน และรับชมได้ 2 จอพร้อมกัน ด้วยความคมชัดสูงสุด 4K
กมธ.กีฬา ขอ JAS แบ่งลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ให้คนไทยดูฟรีทีวี 50%
นอกจากฟุตบอลโลกแล้ว แพ็กเกจนี้ยังรวมสิทธิ์รับชมอีกหลายรายการ ได้แก่
- พรีเมียร์ลีกและลีกฟุตบอลชั้นนำจากต่างประเทศ
- หนัง ซีรีส์ และวาไรตี้ ทั้งไทยและต่างประเทศ
- วอลเลย์บอลกว่า 3,000 แมตช์ และรายการมวยชั้นนำ
- ฟุตบอลคัดเลือก EURO 2028 และทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรป
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JAS เปิดเผยว่า ผู้ที่ซื้อแพ็กเกจรายปี (สปอร์ต พรีเมียม) แบบ Early Bird ไปก่อนหน้านี้แล้ว สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วนผู้ที่ใช้แพ็กเกจอื่น สามารถอัปเกรดเป็นแพ็กเกจรายปี (สปอร์ต พรีเมียม) ได้ที่เว็บไซต์ monomaxsports.tv
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