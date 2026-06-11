ข่าวดาราบันเทิง

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 16:34 น.
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เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิทของ ติณติณ นิวคันทรี หล่อ เท่ แถมพูดจาฉะฉาน ชาวเน็ตยกให้เป็น MVP โหนกระแสวันนี้

หลังจากจบรายการ โหนกระแส วันนี้ (11 มิ.ย. 69) ที่นำเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงในมุมของ ติณติณ New Country (นิวคันทรี) หลัง ฟาริดา ออกมาเปิดเผยว่าเธอท้องกับนักร้องหนุ่มแต่ฝ่ายชายไม่รับ ทั้งยังแฉพฤติกรรมฝ่ายชายคบซ้อน และเสพยาเสพติด จนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง แกรมมี่โกลด์ ต้องสั่งพักงาน ติณติณ นิวคันทรี ไปก่อนจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฎ ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ติณติณ แย้ง ฟาริดา ไม่เคยพูดถุงยางหมด
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ทว่าสิ่งที่ทำให้นักเรียนโหนกระแสนั่งกันไม่ติดเก้าอี้ เมื่อ นีโอ เพื่อนสนิทของ ติณติณ ปรากฎตัวออกสื่อเป็นครั้งแรก โดยนำเอาหลักฐานแชตที่คุยกับ ฟาริดา เรื่องท้องมาเปิดเผย เพื่อแก้ต่างในติณติณ ด้วยความหล่อเท่มีสไตล์ และรอยสักที่สุดจะเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งการพูดจาที่ฉะฉานตรงไปตรงมา ทำให้เหล่านักเรียนยกให้เป็น MVP โหนกระแสในวันนี้ไปเลย

งานนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ เลยไปตามล่าหาช่องติ๊กต็อกและอินสตาแกรมของ นีโอ เพื่อนติณติณ มาเปิดวาร์ป เพื่อตอบสนองความประสงค์ของชาวเน็ตให้ในทันที ต้องบอกว่าหล่อแซ่บกว่าในรายการอีกจ้า

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-3

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-4

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-5

@neoluvo

หายโกรธยังติ๊กต้อก

♬ .. – mookmook

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-8

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-9

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-7

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้-10

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อ้างอิงจาก : IG lit.xneo, TikTok @neoluvo

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 16:34 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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