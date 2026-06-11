หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา
หดหู่ ย่าแท้ๆ ขับไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน เหตุแค้นใจไปแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนขืนใจ-เสพยา จนต้องหอบข้าวของหนีไปเช่าห้องพักเพื่อความปลอดภัย
สองพี่น้องเยาวชนหญิงต้องขนของย้ายออกจากบ้านไปเช่าห้องพักอยู่ตามลำพัง หลังถูกย่าแท้ๆ ขับไล่และต่อว่าอย่างรุนแรง เหตุไม่พอใจที่หลานสาวเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อแท้ๆ ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราและพยายามข่มขืนจนถูกจับกุมตัวเข้าคุก
นายทรงสิทธิ์ สาระกิจ เจ้าของเพจ ทรงสิทธิ์ (ลุงเตชิน) สาระกิจ ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวอายุ 20 ปี และน้องสาวอายุ 17 ปี เพื่อให้พาเข้าแจ้งความ เนื่องจากผู้เป็นพ่ออายุ 40 ปี เสพยาบ้าเป็นประจำ พยายามบุกเข้าไปข่มขืนลูกสาวอายุ 17 ปี ในบ้านพัก ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อคืนวันที่ 26 พฤษภาคม แต่ไม่สำเร็จ
นอกจากน้องสาวคนเล็กแล้ว พี่สาวอายุ 20 ปี ยังเปิดเผยว่าตนเองก็เคยถูกพ่อแท้ๆ ข่มขืนมาแล้ว 2 ครั้ง ตอนที่อายุ 13 ปี และ 17 ปี ซึ่งหลังจากเข้าแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวผู้เป็นพ่อในวันต่อมา พร้อมฝากขังและดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราและพยายามข่มขืนกระทำชำเรา
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ย่าซึ่งเป็นแม่แท้ๆ ของผู้ต้องหา เกิดความโกรธแค้นที่หลานสาวทั้งสองคนไปแจ้งความทำให้ลูกชายต้องติดคุก หาเงินไปประกันตัวลูกชายไม่ได้ จึงดุด่าทั้งวันทั้งคืน รวมถึงขับไล่ออกจากบ้านและสั่งให้ไปเปลี่ยนนามสกุล
เด็กสาวทั้งสองคนต้องทนอาศัยอยู่ด้วยความอึดอัดนานประมาณ 7 วัน จนกระทั่งตัดสินใจขนย้ายข้าวของออกจากบ้านมาเช่าห้องพักเล็กๆ อยู่ในชุมชนตาดแคน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา
พี่สาวอายุ 20 ปี เปิดเผยว่า ทนถูกด่าไม่ไหวจึงตัดสินใจพาน้องสาวออกมาเช่าห้องอยู่ เพราะหากทนอยู่ต่อไปอาจเกิดอันตราย เนื่องจากบางครั้งต้องกลับจากทำงานช่วงค่ำมืด การย้ายออกมาจึงปลอดภัยและสบายใจกว่า แม้ว่าจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ข้ออ้างสุดทน “พ่อทาสยา วัย 40” ย่ำยีลูกสาวในไส้ ปล่อยภาพโซเชียลจนผวา
- พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่ว
- นรกในบ้าน! หนุ่มถูกแม่แท้ ๆ ข่มขืนตั้งแต่เด็ก หวั่นน้องชายวัย 15 เป็นลูกในไส้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: