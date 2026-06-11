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หนุ่ม กรรชัย ยอมรับห่วงเด็ก ถ้าวันหนึ่งเห็นคลิป ติณติณ-ฟารีดา ย้ำหนูบริสุทธิ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 17:14 น.
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หนุ่ม กรรชัย ลบคลิปโหนกระแสฟาริดา-ติณติณ ป้องกันเด็กรู้สึกแย่

หนุ่ม กรรชัย เผยสาเหตุไม่ลงคลิปรายการโหนกระแส ติณติณ-ฟาริดา ป้องกันเด็กรู้สึกแย่ในอนาคต ลั่น เป็นปัญหาของคนสองคน ไม่เกี่ยวกับเด็ก หนูบริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ฟารีดา ออกมาเคลียร์ใจในรายการโหนกระแสโยงชื่อนักร้องหนุ่ม ติณติณ นักร้องสมาชิกวงบอยแบนด์ลูกทุ่ง NEW COUNTRY อ้างถูกเสนอให้ไปนำเด็กออก พร้อมแสดงจุดยืนสาเหตุที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะต้องการให้ฝ่ายชายรับผิดชอบ อีกทั้งกระแสสังคมพูดไปต่าง ๆ นานาจนมีข่าวบิดเบือนทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย

พิธีกร หนุ่ม กรรชัย เผยในตอนท้ายรายการว่า “ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อความเป็นธรรมของเด็ก เหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ ลูกคุณออกมาเขาจะเห็นเทปนี้ เดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าพ่อไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นสำหรับเทปโหนกระแสวันนี้ผมจะเอาเทปนี้ไว้ไม่กี่วันแล้วจะลบทิ้ง พี่ไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้ สุดท้ายเราไม่รู้ว่าลูกคุณเกิดออกมาอายุ 10 ปี 20 ปี เขากลับมาดูเทปนี้แล้วเห็นว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขา”

วันนี้ (11 มิถุนายน 2569) ติณติณ ออกมาโต้กลับ ฟารีดา เผยว่าสิ่งที่นักร้องสาวออกมาพูดมีส่วนที่จริงและไม่จริง เคลียร์ชัดสถานะของทั้งสองว่าไม่ใช่แฟนและไม่เคยคุยกันในเชิงชู้สาว อีกทั้งมีความสัมพันธ์กันครั้งเดียวเท่านั้นคือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าถุงยางหมด ติณติณยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยพูดคำนั้นแน่นอน

ในช่วงท้าย ติณติณ ขอ หนุ่ม กรรชัย ให้ลบคลิปโหนกระแสวันนี้ให้ด้วย เจ้าตัว ตอบกลับว่า “ได้ เดี๋ยวพี่ลบให้ เพราะเทปของฟารีดาก็ไม่ได้ลงเป็นคลิปรายการเช่นเดียวกัน ส่วนไลฟ์สดจะมีอยู่สักพักหนึ่งแล้วรันทิ้งไป ไลฟ์จะอยู่แค่ 30 วันก็จะหายไป แต่ถ้าจะไปตัดลงหลังจากออกรายการ พี่จะไม่ให้เอาออกให้ ของฟารีดาด้วย”

นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย เปิดใจว่า “พี่ขอคำยืนยันคำเดียวเพื่อความสบายใจของบุคคลที่สาม ที่ตอนนี้เขายังไม่ได้อยู่ตรงนี้ จากวันนี้ต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คุณทั้งสองคนยินดีที่จะดูแลและรับผิดชอบคนคนหนึ่งที่จะเกิดมาถูกต้องไหม ทั้งสองคนจะไม่มีการผลัดภาระนะถูกไหม อันนี้เป็นการพูดคุยในลักษณะที่ผู้ใหญ่ 2 คนไม่เข้าใจกันที่ต่อไปคิดว่าจะเป็นพ่อและแม่ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขานะ ตัวเขาเกิดมาแบบบริสุทธิ์นะ

ถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนไปตัดคลิปให้เขาดู หนูต้องรู้ไว้นะลูก ไม่เกี่ยวกับหนู มันเป็นเรื่องของเขา 2 สอง ตนพยายามลบของโหนกระแส แต่คนอื่น ๆ เขาลงคลิปไปแล้ว ลุงไม่รู้ว่าหนูจะได้ดูอันนี้หรือเปล่าที่ลุงพูดอยู่ แต่บอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับหนู มันเป็นเรื่องของเขาสองคนที่มีปัญหากัน หนูไม่เกี่ยวเลย หนูบริสุทธิ์”

หนุ่ม กรรชัย ลบคลิปโหนกระแส ฟาริดา และ ติณติณ
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 17:14 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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