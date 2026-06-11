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ตำรวจไซเบอร์ แจ้งข้อหา เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปปูนยาแนวสงกรานต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 15:55 น.
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ตำรวจไซเบอร์ แจ้งข้อหา เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปปูนยาแนวสงกรานต์
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ตำรวจไซเบอร์ค้นบ้าน ยึดมือถือ ก่อนเชิญตัว เบิร์ด วันว่าง ๆ รับทราบข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังบริษัทจระเข้ร้องทุกข์ ปมคลิปใช้ปูนยาแนวเล่นสงกรานต์พระประแดง

วันที่ 11 มิ.ย. 69 ตำรวจไซเบอร์แจ้งข้อหา เบิร์ด วันว่าง ๆ หรือ นายธีระวัฒน์ ศรีรอด อายุ 38 ปี อินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ กรณีคลิปช่วงเทศกาลสงกรานต์พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีการนำกาวยาแนวหรือวัสดุอื่นมาอ้างว่าเป็นแป้ง แล้วนำไปป้ายตามใบหน้าและร่างกายของผู้อื่น ก่อนเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2569 พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ บก.สอท.1 แถลงความคืบหน้าคดีดังกล่าวที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หลังบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าแจ้งความดำเนินคดี เนื่องจากเห็นว่าคลิปทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และกระทบภาพลักษณ์สินค้า

ก่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้นบ้านพักของ เบิร์ด วันว่าง ๆ ในพื้นที่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดี จากนั้นจึงเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.สอท.1 โดยเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ

ตำรวจระบุว่า จากการตรวจสอบคลิปพบว่า เบิร์ด วันว่าง ๆ หยิบถุงกาวยาแนวจระเข้ พร้อมพูดในลักษณะเปรียบเทียบกับดินสอพอง ก่อนนำไปเทลงถังน้ำและป้ายตามร่างกายผู้อื่น จากนั้นมีการเผยแพร่คลิปแบบสาธารณะ ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ และอาจทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าสินค้าดังกล่าวสามารถนำมาใช้แทนดินสอพองได้โดยไม่เป็นอันตราย

พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากพฤติการณ์นำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยตำรวจยังเตือนว่า ผู้ที่โพสต์ แชร์ หรือส่งต่อคลิปดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดได้เช่นกัน หากเนื้อหาทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคล

ด้าน เบิร์ด วันว่าง ๆ กล่าวขอโทษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยระบุว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้บริษัทดูไม่ดี และยืนยันว่าปัญหาเกิดจากการกระทำของตนเอง ไม่ใช่ตัวสินค้า พร้อมขอโทษบริษัทจระเข้จากกรณีที่นำถุงยาแนวมาทำคอนเทนต์ในโซเชียล

คดีนี้เริ่มจากคลิปช่วงสงกรานต์พระประแดง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ก่อนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.พระประแดง โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบหลังถูกป้ายสารดังกล่าว ต่อมาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์ เพื่อให้ตรวจสอบความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความเสียหายที่เกิดกับภาพลักษณ์แบรนด์

ก่อนหน้านี้ เบิร์ด วันว่าง ๆ เคยเข้าพบตำรวจ สภ.พระประแดง พร้อมยกมือขอโทษคู่กรณี และระบุว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม ขณะที่ตำรวจยังต้องตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์และพยานหลักฐานในส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย

กรณีนี้กลายเป็นอีกตัวอย่างของคอนเทนต์ออนไลน์ที่เลยเส้นจากความบันเทิงไปสู่ความเสี่ยงทางกฎหมาย เพราะเมื่อผู้สร้างคอนเทนต์นำสินค้า เครื่องหมายการค้า หรือพฤติกรรมที่อาจทำให้คนเข้าใจผิดไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผลที่ตามมาไม่ได้จบแค่คำขอโทษหรือดราม่าในโซเชียล แต่สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีได้จริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 15:55 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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