ยังไม่จบ! ฟารีดา เคลื่อนไหว หลังจบโหนกระแส แชร์โพสต์เดือด ‘กล้าทําต้องกล้ารับ’

ฟารีดา เคลื่อนไหวล่าสุด หลัง ติณติณ แจงผ่านโหนกระแส แชร์โพสต์ ‘กล้าทํากล้ารับหน่อย’ ชี้ ความผิดพลาดเกิดจากสองคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ
เปิดโต๊ะโหนกระแสเคลียร์ประเด็นร้อนวงการบันเทิงไทย ล่าสุด ติณติณ NEW COUNTRY ออกมาโต้กลับหลัง ฟารีดา แฉพฤติกรรมนักร้องหนุ่มคนหนึ่งอ้างท้องไม่รับ ฝั่งติณติณเปิดใจว่าข้อมูลที่ฝ่ายหญิงเคยออกมาเปิดทั้งเรื่องจริงและไม่จริง เริ่มต้นที่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ ฝ่ายชายยืนยันว่าไม่ใช่แฟนและไม่เคยพูดคุยกันในเชิงชู้สาว ประเด็นต่อมาคือเรื่องการป้องกัน ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตนพูดว่าถุงยางหมด ติณติณยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
นอกจากนี้ ติณติณ ต้องการตรวจดีเอ็นเอก่อนว่าเด็กในท้องเป็นลูกของตน เพราะอยากรับผิดชอบและวางแผนต่อไปในอนาคตว่าต้องดูแลอย่างไร เปิดใจว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีได้ ไม่ใช่แค่ต้องมีเงินเพียงเดียว
หลังจากจบรายการโหนกระแส ล่าสุด ฟารีดา แชร์โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมของคนใกล้ชิด ระบุว่า “เลือกกันซะนะนิสัยบอกแค่คนคุยเพราะมีปัญหากัน เหมือนxึงกั๊กเขาไว้แต่ไม่มีสิทธิ์อะไรต่อกัน สมัยนี้คือความสัมพันธ์คนคุยมีเยอะนะ แต่ถ้าพลาดมีปัญหาก็ควรรับผิดชอบ
ผู้หญิงก็แค่ตั้งใจรัก มันผิดตรงไหน คนไทยมองว่าง่ายนั้นนี่แค่เพียงเขาเต็มที่กับความรัก
ผู้ชายไม่ชอบเขาจริงชวนเขาไปทําไม เห็นความรักเป็นเครื่องมือสนองกามตัวเองหรอ เข้าใจนะเรื่องไม่ป้องกัน แต่ผู้ชายคือxึงแมนหน่อยเถอะ กล้าทําก็กล้ารับหน่อย ความผิดพลาดเกิด จากคน 2 คนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบดิ แต่นี่xึงไม่เอาxึก็ได้ยินกับหู ไม่คิดอะไรแต่ชวนเขาไป แx่งเข้าข้างคนที่วางไข่ไปทั่วถูกหรอ xูเป็นพี่ฟา Xูก็สลิ้งแตกเหมือนอะ Xูไม่ไหวจริง ๆ ข่าวนี้”
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