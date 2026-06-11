ลูกเรืออินเดียเสียชีวิต 3 ศพ ถูกสหรัฐฯยิงถล่ม อ้างไม่ฟังคำสั่งแอบลักลอบขนน้ำมัน
ลูกเรืออินเดียเสียชีวิต 3 ศพ หลังถูกสหรัฐฯยิงถล่ม อ้างไม่ฟังคำสั่งแอบลักลอบขนน้ำมันจากอิหร่าน อินเดียประณามขอให้ยุติโจมตี่เรือประชาชน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า ทางการอินเดียยืนยันว่าลูกเรือ 3 รายที่สูญหาย ภายหลังจากที่สหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่อ่าวโอมาน เสียชีวิตแล้วทั้ง 3 ศพ
โดยเรื่อบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าว เซทเทเบลโล เรือธงปาเลา ถูกโจมตีโดยกองทัพสหรัฐฯ หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ กล่าวว่าเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐฯ ด้วยการพยายามลักลอบขนส่งน้ำมันจากอิหร่าน
ซึ่งเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือรวมแล้ว 28 ราย เป็นอินเดีย 24 ราย ที่เหลือเป็นชาวปากีสถาน 2 ราย, ชาวยูเครน 1 ราย และ ชาวรัสเซีย 1 ราย
ทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุทางการอินเดียได้ประณามการโจมตีครั้ง โดยระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้น่างกังวล และขอเรียกร้องให้ลดระดับความรุนแรงทันที และย้ำว่าการโจมตีเรือขนส่งสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนต้องยุติลงเดี๋ยวนี้
ขณะที่เลขานุการสหภาพคนประจำเรือเดินทะเลแห่งอินเดียให้สัมภาษณ์ว่า หากเรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง การควบคุมตัวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และปฏิเสธที่จะเชื่อว่าสหรัฐฯไม่มีข้อมูลของสัญชาติลูกเรือ
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