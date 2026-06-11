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ฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดแก่ “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” ผู้กำกับหนังชาวไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:43 น.
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ฝรั่งเศส มอบ เครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดแก่ "อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล" ผู้กำกับหนังชาวไทย

ฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด “เลฌียง ดอเนอร์” เชิดชูเกียรติ “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2569 นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ ชั้นตรา เชอวาลีเย (อัศวิน) (Chevalier de la Légion d’honneur) ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศส แก่นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรก ที่ได้รับรางวัล ปาล์มทองคำ (Palme d’Or) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2553 จากภาพยนตร์เรื่อง “ลุงบุญมีระลึกชาติ” (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “ขวัญใจคณะกรรมการ” (Prix du Jury) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2564 จากผลงานเรื่อง “Memoria”

ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ มอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
FB/ Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ ศิลปินทัศนศิลป์ และบุคคลสำคัญแห่งวงการภาพยนตร์ศิลปะร่วมสมัย นายอภิชาติพงศ์ได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ผลงานของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของโลก อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินและผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ของไทย

การมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงความชื่นชมและการยกย่องของฝรั่งเศสต่อศิลปินผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างฝรั่งเศสและไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

FB/ Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
FB/ Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

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65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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