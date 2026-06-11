ฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดแก่ “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” ผู้กำกับหนังชาวไทย
ฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด “เลฌียง ดอเนอร์” เชิดชูเกียรติ “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2569 นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ ชั้นตรา เชอวาลีเย (อัศวิน) (Chevalier de la Légion d’honneur) ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศส แก่นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรก ที่ได้รับรางวัล ปาล์มทองคำ (Palme d’Or) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2553 จากภาพยนตร์เรื่อง “ลุงบุญมีระลึกชาติ” (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “ขวัญใจคณะกรรมการ” (Prix du Jury) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2564 จากผลงานเรื่อง “Memoria”
ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ ศิลปินทัศนศิลป์ และบุคคลสำคัญแห่งวงการภาพยนตร์ศิลปะร่วมสมัย นายอภิชาติพงศ์ได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ผลงานของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของโลก อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินและผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ของไทย
การมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงความชื่นชมและการยกย่องของฝรั่งเศสต่อศิลปินผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างฝรั่งเศสและไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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