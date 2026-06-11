ก๊อท จักรพันธ์ เสียงสั่น ติณติณ เจอมรสุมใหญ่ ทำอนาคตในวงการพัง ลั่น ไม่รู้เจตนาผู้หญิงต้องการอะไร?

ก๊อท จักรพันธ์ เล่าเสียงสั่น ติณติณ นิวคันทรี เจอมรสุมใหญ่ ทำอนาคตในวงการพัง เดือดฝ่ายชายเป็นเหยื่อ ลั่น ไม่รู้เจตนาต้องการอะไรกันแน่?
วันนี้ (11 มิ.ย. 69) ในรายการโหนกระแสได้นำเสนอเรื่องราวดรามาของนักร้องลูกทุ่งหนุ่มจากวงบอยแบนด์ชื่อดัง ติณติณ นิวคันทรี หลังจากที่ ฟาริดา ออกมาเปิดเผยเรื่องราวในมุมของเธอตั้งท้องกับฝ่ายชาย 5 เดือน แต่ลูกทุ่งหนุ่มไม่ยอมรับ ทั้งยังคบซ้อนและมีประเด็นเรื่องยาเสพติด รวมถึงพรากผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยในวันนี้ทาง ติณติณ จรัสรวี หรือ ติณติณ New Country ขอโอกาสออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองผ่านทางรายการ โหนกระแส บ้าง ซึ่งช่วงท้ายรายการได้มีการติดต่อโฟนอินหา ก๊อท จักรพันธ์ ผู้ดูแล ติณติณ และวงนิวคันทรี ได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นกันว่า หลังจากทราบเรื่องรู้สึกสงสารติณติณที่จะต้องหมดอนาคตในวงการ ทั้ง ๆ ที่กำลังจะประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งจากหลักฐานแชตก็คิดว่าเป็นลูกของติณจริง ๆ แต่ไม่รู้เจตนาของฝ่ายหญิงที่ออกมาด่า มาแฉแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่ ทั้ง ๆ ที่บอกว่าอยากให้รับผิดชอบ แสดงความเป็นพ่อ แต่กลับเลือกวิธีแฉแบบนี้ให้ฝ่ายชายหมดอนาคตแล้วจะเอางานเอาเงินที่ไหนไปดูแลลูกตามที่เรียกร้องได้
“จริง ๆ แล้วไม่รู้เรื่องเลย จนเรื่องมาเกิดแล้วมาถึงผม มันถูกพูดกันไปเยอะเสียหาย ผมพูดวันนี้นาทีนี้เลยนะว่า หลังจากที่คุยกับติณติณเมื่อวาน สงสารติณติณมากเลย ในฐานะที่เป็นคนที่อยากจะสร้างให้อนาคตคน เพราะติณเขาเป็นเด็กมีฝัน เขาเป็นเด็กดี เขาพยายามอยากประสบความสำเร็จ อยากพิสูจน์ให้กับครอบครัว แล้วพอเขามาเจอเหตุการณ์ที่ทำลายอนาคตไปหมดเลยแบบนี้
ผมไปถามว่าพ่อแม่ว่ายังไง ติณตอบมาคำนึงที่ทำให้ผมอยากที่จะต้องหาความจริงให้ได้ก็คือ พ่อว่ายังไง แม่ว่ายังไงรู้เรื่องหรือยัง เขาบอกรู้แล้วครับ แม่ไปทำบุญให้ครับ พ่อบอกว่ามีอะไรให้พ่อช่วยก็โทรมา มันจี๊ดผมมากเลยว่าผมคือคนที่เอาเขามาทำงาน แล้วเขาดรอปเรียน สิ่งที่พ่อแม่คาดหวังอยากให้เขาทำงานที่มั่นคง แต่เด็กมีฝันอยากจะอยู่ในวงการบันเทิง สร้างตัวพิสูจน์ให้พ่อแม่รู้ว่าเขารักการร้องเพลง เขารักอาชีพนี้ ผมดึงเขามา
ถ้าวันนี้ทุกคนดูติณติณนั่นคือเขา ดูสิ่ครับเขาพูดทันคนไหม ดูแววตาเขา ทุกอย่างที่ผมรู้จักเขามา 5-6 ปีที่รู้จักกันมา ติณจะเป็นเด็กแบบนี้ให้ทำอะไรติณไปทำรับผิดชอบงานได้ จะเป็นคนสโลว์เป็นคนไม่เอาเรื่องใครอะไรใคร แล้วเขาต้องมาเจอเหตุการณ์ทำลายอนาคต ต่อให้วันนี้สังคมเห็นแล้วว่าติณเจอกับเรื่องอะไรมันก็…คนที่ดูวันนี้กับวันนั้นอาจไม่เท่ากัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับติณ อนาคตติณเนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้ แล้วคนที่บอกว่าจะให้รับผิดชอบเป็นพ่อเนี่ย จริงหรือ? ตั้งใจอะไร เจตนาอะไร ถ้าอยากให้คนเป็นพ่อมันควรเจรจากันอีกแบบหนึ่งหรือเปล่า ผู้ใหญ่เขาก็มี คุณมีคนที่รัก ติณก็มีคนที่รัก ผมก็รักเขามาก แกรมมี่ก็ดูแลเขา รอบตัวเขาแฟนคลับเขารักเขามาก ถูกสังคมตัดสินว่าเขาเลว เขาผิดยาเสพติด แล้วบริษัทแกรมมี่เอ็นเตอร์เทรนเมนต์ เรื่องยาเสพติดสำคัญมาก อันดับแรกต้องพักก่อนเลย เราทุกคนจะรู้กติกานี้ดี แต่ติณเหลือสัญญาไม่มากแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจะไปต่อยังไง
แล้วจะให้ติณ เมื่อถูกตัดอนาคตจากคนที่บอกว่าเป็นพ่อของลูกให้รับผิดชอบ ติณจะหาเงินที่ไหนมารับผิดชอบ การที่เด็กคนนึงรู้ว่าตัวเองทำผู้หญิงท้อง ท้องจริงไม่จริงเดี๋ยววัดกันอีกที ผมว่าใช่ เอางี้ดีกว่า จากเจตนาที่มันเริ่มไทม์ไลน์เนี่ย ผมรู้แล้วว่ามันมายังไง สงสารติณ มันอำมหิตกับติณเกินไป มันเหมือนเหยื่อ ติณเป็นเหยื่อแล้วมีฆาตกร ฆ่าเขาทั้งเป็น
นี่คือความเจ็บปวดที่ผมมีอยู่ในใจ ที่ว่า ติณเอ๊ยทำไมมึงมาเจอกับเรื่องนี้ได้ยังไง มึงกำลังจะไปได้ดีแล้ว มึงกำลังจะนำพาชีวิต มึงกำลังจะสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อให้แม่มึง มึงจะการันตีว่าติณทำสำเร็จแล้วครับเนี่ยทำไม่ได้ พ่อแม่มึง กูเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเป็นยังไง
จะให้เขาเลี้ยงลูก แล้วทำลายเขาแบบนี้เขาจะเลี้ยงได้ยังไง ผมจะพูดประเด็นสำคัญประเด็นนึงนะครับ ผมไม่รู้ว่าเจตนาตั้งแต่แรกมา จริง ๆ แล้วไทม์ไลน์แชตตรงนั้นมันยาวกว่านั้นเยอะมาก แล้วมันจะรู้เจตนาเลยว่าทำอะไร การพูดเรื่องท้องกี่เดือน ๆ คือสับสนตัวเองมาตลอด ไทม์ไลน์ชัดตรงนั้นทั้งหมดที่ของนีโอ ขอบคุณนีโอมากที่วันนี้ตัดสินใจเอาเรื่องนี้ออกมา เพราะนีโอคงหนักใจการแบกรับความรู้สึกนี้ไว้ แล้วติณคือเพื่อนรักของเขา วันนี้นีโอทำได้ดีที่สุด ขอบคุณนีโอมาก ขอบคุณจริง ๆ ที่ทำให้คนที่วันนี้ได้รู้แล้วว่าติณติณเจอกับเรื่องอะไร
ความรับผิดชอบไม่ต้องห่วง ถ้าใช่ครอบครัวเขารับผิดชอบแน่นอน เป็นลูกหลานของเขา ผมยินดีเลย ผมจะสนับสนุนเต็มที่เลย ติณติณเขาพูดวันนี้ผมเป็นห่วงความรู้สึกของเขาว่า ที่เขาบอกว่าอยากเอาลูกมาดูแล เขาชี้ให้เห็นแล้วว่า ถ้าปล่อยไปอย่างนั้นลูกจะเป็นยังไง ติณหนักใจมากตอนนี้ และผมบอกเลยนะ เมื่อวานนี้เราเสียนำตากันไปเยอะมาก เพราะไม่คิดว่าติณจะมาเจอกับเรื่องที่แย่ อนาคตพังแบบนี้
ผมขอให้คนมองเจตนาในวันนี้เลยว่า คนที่มีด่าคนนึงว่าสำส่อน มาด่าผู้ชายว่าสำส่อน แต่ตัวเองทักหาเขาก่อน ตัวเองไปหาเขาที่บ้าน ตัวเองเป็นคนเดินขึ้นไปห้องเขา…จะว่าใครสำส่อนคุณดูตัวเองก่อน ติณติณไม่ได้บังคับ ติณติณไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คบกันในฐานะเป็นแฟน อย่าเข้าใจผิด เจตนาครั้งนี้อยากจะทำลายติณติณเพื่อจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อยากจะให้สังคมเห็นใจว่าผู้ชายมันชั่ว ผู้ชายมันเลว อยากมีอาชีพ อยากจะเลี้ยงลูก สังคมสินค้าดูเอาไว้ว่าผู้หญิงอย่างนี้ควรได้รับโอกาสหรือเปล่า ผมพูดจากผู้ใหญ่ที่สร้าง เราทุกคนทุ่มเท ผมโคตรทุ่มเทเลย 5-6 ปีในการสร้างชีวิตให้เด็กคนนึง กลุ่มนึงนิวคันทรี แกรมมี่ลงทุนมหาศาล ทุกคนลงแรงลงใจ คุณไม่คิดหรอว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เขาจะมีปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงลูกให้คุณ…กับพฤติกรรมที่ทุกคนเห็นในวันนี้ กับสะเปะสะปะในวันนี้ ให้คนไทยทุกคนตัดสินว่า เวลาจะช่วยเหลือใคร ให้มองก่อนว่าใครควรได้รับความเมตตา แล้ววันนี้ติณติณคือเหยื่อครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่
- ติณติณ โต้กลับ ฟาริดา ไม่เคยพูดถุงยางหมด ย้ำชัดไม่ใช่แฟน
- ติณติณ ยอมรับ เคยพูดไม่พร้อม แนะยุติครรภ์ ลั่น เด็กโตมาต้องใช้เวลา-เงินเยอะ
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: