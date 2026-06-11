อาร์มี่โวย! บัตรคอนเสิร์ต BTS ราชมังฯ 3 รอบหมดเกลี้ยง แต่คนไทยไม่ได้เพียบ
ตัวพ่อเคป๊อป! คอนเสิร์ต BTS ราชมังคลากีฬาสถาน 3 รอบขายหมดเกลี้ยง อาร์มี่ชาวไทยโวยพลาดสิทธิ จี้ผู้จัดยึดบัตรคืนจากกลุ่มใช้บอท แอบอ้างสิทธิ และโก่งราคา
วันนี้ (11 มิถุนายน 2569) LiveNationTero ประกาศอย่างเป็นทางการว่าบัตรคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK จำหน่ายหมดเกลี้ยงแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบเวที 360 องศา ณ ราชมังคลากีฬาสถาน จำนวน 3 รอบการแสดง ได้แก่วันที่ 3, 5 และ 6 ธันวาคม 2569
ผู้จัดเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2569 แฟนคลับให้การต้อนรับอย่างล้นหลามจนบัตรหมดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีแฟนคลับชาวไทยหรืออาร์มี่จำนวนมากไม่พอใจ หลังพบว่าตนเองพลาดสิทธิครอบครองบัตรจากกลุ่มคนที่ใช้วิธีการซื้อไม่ถูกต้อง
กลุ่มแฟนคลับได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้จัดคอนเสิร์ตพิจารณาตรวจสอบและดึงบัตรคืนจากผู้ที่กระทำผิดกติกาจากการใช้โปรแกรมอัตโนมัติ (บอท) ในการกดแย่งบัตร, การนำบัตรไปขายต่อ (Re-sale) โก่งราคาสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว และ แอบอ้างนำสิทธิ Membership ของผู้อื่นไปใช้กดบัตรโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม
ทั้งนี้ อาร์มี่ต้องการให้ผู้จัดเห็นใจผู้ที่ต้องการซื้อบัตรเข้าไปชมศิลปินจริง ๆ และเร่งจัดการกับปัญหาการริดรอนสิทธิเหล่านี้อย่างเด็ดขาดเพื่อความยุติธรรม
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