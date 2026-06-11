ข่าว

เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:24 น.
50
เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก

เพอร์รี เอ็ดเวิร์ดส์ เปิดใจปมร้าว เจซี เนลสัน อดีตเพื่อนร่วมวง Little Mix ยอมรับสารคดีทำหมดลุ้นคืนดี ย้ำไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก

เพอร์รี เอ็ดเวิร์ดส์ อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง Little Mix เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อ เจซี เนลสัน อดีตเพื่อนร่วมวง ผ่านรายการพอดแคสต์ Great Company ของเจมี แลง ยอมรับว่าโอกาสกลับมาคืนดีหรือร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว หลังจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่พังทลายลง ทำให้มุมมองของเธอเปลี่ยนไป

Little Mix ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ เพอร์รี เอ็ดเวิร์ดส์, เจซี เนลสัน, ลี-แอนน์ พินน็อก และเจด เธิร์ลวอลล์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ชนะรายการเดอะ x แฟคเตอร์ยูเคในปี 2554 ก่อนจะประสบความสำเร็จระดับโลก มีเพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งมากมายและมีทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ทั่วโลก

เจซี เนลสัน ตัดสินใจลาออกจากวงในเดือนธันวาคม 2563 ให้เหตุผลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากความกดดันที่สะสมมานาน ซึ่งเพอร์รียืนยันว่าเข้าใจเหตุผลดังกล่าวดี แต่ยอมรับว่ายังมีปัญหาภายในวงที่ไม่ได้รับการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่เหลืออยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด

เพอร์รีระบุว่า สิ่งที่ทำให้เธออึดอัดใจที่สุดคือการขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ยากลำบากได้แต่ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อคนรอบข้างด้วย แม้ไม่ได้โยนความผิดทั้งหมดให้เจซี แต่ยอมรับว่าความตึงเครียดภายในวงในขณะนั้นหนักหนาเกินไป จนบางครั้งเธอกลับมาคิดทบทวนว่าสามารถช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไหม ทั้งที่ในเวลานั้นมั่นใจว่าทำดีที่สุดเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมวงแล้ว

เพอร์รียังพูดถึงสารคดีของเจซีที่บอกเล่าเรื่องราวช่วงที่อยู่กับวงและการประกาศลาออก ว่าการนำเรื่องนั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะอีกครั้ง ทำให้เธอรู้สึกว่าความพยายามช่วยเหลือและสนับสนุนอดีตเพื่อนร่วมวงที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการรับรู้หรือเห็นคุณค่าเลย

เมื่อถูกถามถึงโอกาสที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง เพอร์รีตอบอย่างชัดเจนว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้ว จากที่เคยคิดอยากกลับไปเชื่อมต่อความสัมพันธ์ แต่หลังจากได้ดูสารคดีดังกล่าวทำให้เธอต้องถอยห่างออกมาอีกครั้ง แม้จะยังมีความห่วงใยให้อดีตเพื่อนร่วมวงเสมอ แต่ไม่พร้อมที่จะนำพลังงานแบบนั้นเข้ามาในชีวิตอีกต่อไป ส่งผลให้ความหวังของแฟนเพลงที่จะได้เห็นการรวมตัวกันของสมาชิกครบทุกคนริบหรี่ลงทันที

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก ข่าว

เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก

18 วินาที ที่แล้ว
เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด ข่าวต่างประเทศ

เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

15 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดสุดท้ายของเดือน 16/6/69 พาลุ้นถูกรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัวตรง

45 นาที ที่แล้ว
หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา

47 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุรกียื่นฟ้องจำคุก ดาราหนังโป๊ 27 ราย พร้อมยึดทรัพย์ หลังรัฐกวาดล้างสื่อลามกเข้ม ข่าวต่างประเทศ

ตุรกี ยื่นฟ้องจำคุก ดาวโป๊ 27 ราย พร้อมยึดทรัพย์ หลังรัฐกวาดล้างสื่อลามกเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเกียวโตอธิบายเมนูญี่ปุ่นล้วนจนฝรั่งงง ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น! พนักงานพูดญี่ปุ่นล้วน ต่างชาติงง ฟังไม่ออก โซเชียลแห่ป้อง ไม่ต้องพูดอังกฤษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอโฟน เปิดใช้โหมด &quot;ล็อกถาวร&quot; ถ้าเครื่องถูกขโมย เปลี่ยนรหัส-ล้างเครื่องไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

ไอโฟน เปิดใช้โหมด “ล็อกถาวร” ถ้าเครื่องถูกขโมย เปลี่ยนรหัส-ล้างเครื่องไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ยังไม่จบ! ฟารีดา เคลื่อนไหว หลังจบโหนกระแส แชร์โพสต์เดือด ‘กล้าทําต้องกล้ารับ’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ ขอโทษทุกฝ่าย รับอารมณ์ร้อน แฉ อดีตภรรยา ได้ อาต๋อย ไตรภพ เตือนสติ บันเทิง

โก๊ะตี๋ ขอโทษทุกฝ่าย รับอารมณ์ร้อน แฉ อดีตภรรยา โชคดีได้ อาต๋อย ไตรภพ เตือนสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ลุงเดช สารภาพแล้ว เผาหวย 6 ล้าน ยายขยัน โกหกไม่ถูกรางวัล ข่าว

ด่วน! ลุงเดช สารภาพแล้ว เผาหวย 6 ล้าน ของป้าขยัน หลังโกหกไม่ถูกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เผย ตระกูลภิรมย์ภักดี เตรียมนัดประชุมใหญ่ มองบางเรื่องไม่เป็นธรรมกับ ทราย สมุทร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ศุภชัย โพธิ์สุ” จากครูแก้วแห่งนครพนม สู่คำพิพากษาตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

ประวัติ ศุภชัย โพธิ์สุ จากอดีตรองประธานสภาฯ สู่คำพิพากษาตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด พิธีเปิดงานครบรอบ 34 ปี พุ่มพวง ดวงจันทร์ เลขเด็ด

เลขหางประทัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ พิธีเปิดงานครบรอบ 34 ปี งวด 16 มิ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีตภูมิใจไทย ศาลฎีกา ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

ด่วน! ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ อดีตภูมิใจไทย ศาลฎีกา ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้ บันเทิง

เปิดวาร์ป นีโอ เพื่อนสนิท ติณติณ นิวคันทรี ชาวเน็ตยกเป็น MVP โหนกระแสวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กมธ.กีฬา ขอ JAS แบ่งลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ให้คนไทยดูฟรีทีวี 50%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องราคาแพ็กเกจ MONOMAX รับชม ฟุตบอลโลก 2026 พ่วงกีฬาอื่นๆ ครบทุกแมตช์ ข่าวกีฬา

ส่องราคาแพ็กเกจ MONOMAX รับชม ฟุตบอลโลก 2026 พ่วงกีฬาอื่นๆ ครบทุกแมตช์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ลบคลิปโหนกระแสฟาริดา-ติณติณ ป้องกันเด็กรู้สึกแย่ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับห่วงเด็ก ถ้าวันหนึ่งเห็นคลิป ติณติณ-ฟารีดา ย้ำหนูบริสุทธิ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพิพากษา ฉบับเต็ม ประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดศาลพระพรหม แยกราชประสงค์ ข่าว

คำพิพากษา ฉบับเต็ม ประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดศาลพระพรหม แยกราชประสงค์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อท จักรพันธ์ เล่าเสียงสั่น ติณติณ เจอมรสุมใหญ่ ทำอนาคตในวงการพัง ลั่น ไม่รู้เจตนาต้องการอะไรกันแน่? บันเทิง

ก๊อท จักรพันธ์ เสียงสั่น ติณติณ เจอมรสุมใหญ่ ทำอนาคตในวงการพัง ลั่น ไม่รู้เจตนาผู้หญิงต้องการอะไร?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกเรืออินเดียเสียชีวิต 3 ศพ ถูกสหรัฐฯยิงถล่ม อ้างไม่ฟังคำสั่งแอบลักลอบขนน้ำมัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ แจ้งข้อหา เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปปูนยาแนวสงกรานต์ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ แจ้งข้อหา เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปปูนยาแนวสงกรานต์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:24 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 มิถุนายน 2569

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดสุดท้ายของเดือน 16/6/69 พาลุ้นถูกรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัวตรง

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา

หดหู่ ย่าแท้ๆ ไล่ 2 พี่น้องพ้นบ้าน แค้นใจแจ้งความจับพ่อบังเกิดเกล้า ข่มขืน-เสพยา

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง

ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
Back to top button