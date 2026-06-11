เพอร์รี ลั่นตัดขาด เจซี เนลสัน อดีต Little Mix ลั่น ไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก
เพอร์รี เอ็ดเวิร์ดส์ เปิดใจปมร้าว เจซี เนลสัน อดีตเพื่อนร่วมวง Little Mix ยอมรับสารคดีทำหมดลุ้นคืนดี ย้ำไม่อยากดึงพลังงานลบเข้าชีวิตอีก
เพอร์รี เอ็ดเวิร์ดส์ อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง Little Mix เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อ เจซี เนลสัน อดีตเพื่อนร่วมวง ผ่านรายการพอดแคสต์ Great Company ของเจมี แลง ยอมรับว่าโอกาสกลับมาคืนดีหรือร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว หลังจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่พังทลายลง ทำให้มุมมองของเธอเปลี่ยนไป
Little Mix ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ เพอร์รี เอ็ดเวิร์ดส์, เจซี เนลสัน, ลี-แอนน์ พินน็อก และเจด เธิร์ลวอลล์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ชนะรายการเดอะ x แฟคเตอร์ยูเคในปี 2554 ก่อนจะประสบความสำเร็จระดับโลก มีเพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งมากมายและมีทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ทั่วโลก
เจซี เนลสัน ตัดสินใจลาออกจากวงในเดือนธันวาคม 2563 ให้เหตุผลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากความกดดันที่สะสมมานาน ซึ่งเพอร์รียืนยันว่าเข้าใจเหตุผลดังกล่าวดี แต่ยอมรับว่ายังมีปัญหาภายในวงที่ไม่ได้รับการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่เหลืออยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด
เพอร์รีระบุว่า สิ่งที่ทำให้เธออึดอัดใจที่สุดคือการขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ยากลำบากได้แต่ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อคนรอบข้างด้วย แม้ไม่ได้โยนความผิดทั้งหมดให้เจซี แต่ยอมรับว่าความตึงเครียดภายในวงในขณะนั้นหนักหนาเกินไป จนบางครั้งเธอกลับมาคิดทบทวนว่าสามารถช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไหม ทั้งที่ในเวลานั้นมั่นใจว่าทำดีที่สุดเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมวงแล้ว
เพอร์รียังพูดถึงสารคดีของเจซีที่บอกเล่าเรื่องราวช่วงที่อยู่กับวงและการประกาศลาออก ว่าการนำเรื่องนั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะอีกครั้ง ทำให้เธอรู้สึกว่าความพยายามช่วยเหลือและสนับสนุนอดีตเพื่อนร่วมวงที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการรับรู้หรือเห็นคุณค่าเลย
เมื่อถูกถามถึงโอกาสที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง เพอร์รีตอบอย่างชัดเจนว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้ว จากที่เคยคิดอยากกลับไปเชื่อมต่อความสัมพันธ์ แต่หลังจากได้ดูสารคดีดังกล่าวทำให้เธอต้องถอยห่างออกมาอีกครั้ง แม้จะยังมีความห่วงใยให้อดีตเพื่อนร่วมวงเสมอ แต่ไม่พร้อมที่จะนำพลังงานแบบนั้นเข้ามาในชีวิตอีกต่อไป ส่งผลให้ความหวังของแฟนเพลงที่จะได้เห็นการรวมตัวกันของสมาชิกครบทุกคนริบหรี่ลงทันที
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