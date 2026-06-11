ย้อนคำชี้แจง DE เรื่อง Token หลังธีระชาติชี้สไลด์ TH-AI Passport มีเพดานใช้งาน
ย้อนคำชี้แจง ดีอี เคยระบุว่า โครงการเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริง มากกว่ากำหนดจำนวน Token แบบตายตัว ก่อนถูกตั้งคำถามจากสไลด์ล่าสุด
โครงการ TH-AI Passport กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังนายธีระชาติ ก่อตระกูล ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณ โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า สไลด์ล่าสุดของโครงการแสดงให้เห็นว่าระบบมีการจำกัดปริมาณ Token ทำให้คำชี้แจงเดิมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ถูกนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 นายธีระชาติโพสต์ข้อความว่า จากสไลด์ล่าสุดเห็นชัดว่ามีการจำกัดปริมาณ Token แน่นอน พร้อมตั้งคำถามถึงรายละเอียด Token ในโครงการ TH-AI Passport มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้มีการตอบคำถามในลักษณะไม่ตรงกับประเด็นที่ถูกถาม
ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำชี้แจงเดิมของดีอีเกี่ยวกับโครงสร้างระบบของโครงการ โดยก่อนหน้านี้ กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำชี้แจงของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า โครงการ TH-AI Passport เปิดให้บริหารจัดการได้หลายรูปแบบ ทั้ง Token Allocation, Reserve Capacity ผ่าน TPU/GPU Cloud หรือ Hybrid Model
ในคำชี้แจงเดียวกัน ดีอีระบุว่า โครงการกำหนด Technical Specification แบบเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริง มากกว่าการกำหนดจำนวน Token แบบตายตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ
ประโยคดังกล่าวไม่ได้แปลว่า ประชาชนจะใช้ AI ได้แบบไม่จำกัด Token แต่หมายถึงดีอีไม่ได้ล็อกตัวเลข Token ไว้เป็นสเปกตายตัวตั้งแต่ต้น และเปิดให้ผู้รับจ้างบริหารระบบได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรร Token การสำรองกำลังประมวลผลผ่านคลาวด์ หรือใช้โมเดลผสม
อย่างไรก็ตาม คำอธิบายนี้ยังเหลือคำถามสำคัญว่า หากไม่กำหนดจำนวน Token แบบตายตัว ประชาชน 5 ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ใช้งานจริงในปริมาณเท่าใด ใช้ได้กี่ครั้งต่อวันหรือกี่ครั้งต่อเดือน และเมื่อใช้ครบเพดานแล้ว ระบบจะจัดการอย่างไร
ก่อนหน้านี้ Thai PBS รายงานคำชี้แจงของดีอีในทิศทางเดียวกันว่า โครงการนี้มีเป้าหมายจัดหาเครื่องมือ AI จำนวน 12 โมเดล ให้ประชาชน 5 ล้านคนเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรเป็นเวลา 1 ปี ผ่านแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมบริการ AI หลายรายไว้ในระบบเดียว
ขณะเดียวกัน Bangkok Biznews รายงานประเด็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ TH-AI Passport ว่า ปลัดกระทรวงดีอีระบุถึงแนวทางบริหารสัญญาโดยยึดหลัก “ใช้งานจริง ใช้บัญชีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น” ซึ่งยิ่งทำให้ประเด็นเรื่องปริมาณการใช้งานจริงและการคิดต้นทุนต่อผู้ใช้ถูกจับตามากขึ้น
Token คือหน่วยพื้นฐานที่ระบบ AI ใช้ประมวลผลข้อความ ทั้งคำถามที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป และคำตอบที่ระบบสร้างกลับมา ยิ่งใช้งานมาก ส่งคำถามยาว หรือให้ AI สร้างคำตอบจำนวนมาก ระบบก็ใช้ Token มากขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น ประเด็นเรื่อง Token จึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคเล็ก ๆ แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคุ้มค่าของงบประมาณ เพราะถ้าโครงการใช้งบกว่า 1,600 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชน 5 ล้านคนเข้าถึง AI ระดับโปร รัฐต้องอธิบายให้ชัดว่า สิทธิ์ใช้งานจริงของประชาชนอยู่ตรงไหน มีเพดานอย่างไร และตรวจสอบการใช้งบได้ด้วยตัวชี้วัดใด
สรุปคือ ประเด็นที่นายธีระชาติตั้งข้อสังเกตล่าสุด ทำให้สังคมต้องย้อนกลับไปดูคำชี้แจงเดิมของดีอี โดยเฉพาะประโยค “ไม่กำหนดจำนวน Token แบบตายตัว” ว่าหมายถึงการเปิดให้บริหารระบบอย่างยืดหยุ่น หรือทำให้ประชาชนเข้าใจได้ยากว่าปริมาณใช้งานจริงมีขอบเขตแค่ไหน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ธีระชาติ” จับโป๊ะ TH-AI Passport มีจำกัดปริมาณ Token ย้อนแย้งกับที่พูดก่อนหน้า
- “ไอซ์ รักชนก” ซัดรัฐบาลพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1.6 พันล้าน
- แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง
แหล่งข้าวอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: