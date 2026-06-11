ข่าวการเมือง

ย้อนคำชี้แจง DE เรื่อง Token หลังธีระชาติชี้สไลด์ TH-AI Passport มีเพดานใช้งาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:37 น.
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ย้อนคำชี้แจง DE เรื่อง Token หลังธีระชาติชี้สไลด์ TH-AI Passport มีเพดานใช้งาน
ภาพจาก : FB/Max ธีระชาติ ก่อตระกูล - Max Kortrakul

ย้อนคำชี้แจง ดีอี เคยระบุว่า โครงการเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริง มากกว่ากำหนดจำนวน Token แบบตายตัว ก่อนถูกตั้งคำถามจากสไลด์ล่าสุด

โครงการ TH-AI Passport กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังนายธีระชาติ ก่อตระกูล ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณ โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า สไลด์ล่าสุดของโครงการแสดงให้เห็นว่าระบบมีการจำกัดปริมาณ Token ทำให้คำชี้แจงเดิมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ถูกนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2569 นายธีระชาติโพสต์ข้อความว่า จากสไลด์ล่าสุดเห็นชัดว่ามีการจำกัดปริมาณ Token แน่นอน พร้อมตั้งคำถามถึงรายละเอียด Token ในโครงการ TH-AI Passport มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้มีการตอบคำถามในลักษณะไม่ตรงกับประเด็นที่ถูกถาม

ายธีระชาติโพสต์ข้อความว่า จากสไลด์ล่าสุดเห็นชัดว่ามีการจำกัดปริมาณ Token แน่นอน
ภาพจาก : FB/Max ธีระชาติ ก่อตระกูล – Max Kortrakul
ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำชี้แจงเดิมของดีอีเกี่ยวกับโครงสร้างระบบของโครงการ โดยก่อนหน้านี้ กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำชี้แจงของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า โครงการ TH-AI Passport เปิดให้บริหารจัดการได้หลายรูปแบบ ทั้ง Token Allocation, Reserve Capacity ผ่าน TPU/GPU Cloud หรือ Hybrid Model

ในคำชี้แจงเดียวกัน ดีอีระบุว่า โครงการกำหนด Technical Specification แบบเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริง มากกว่าการกำหนดจำนวน Token แบบตายตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ

โครงการกำหนด Technical Specification แบบเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริง มากกว่าการกำหนดจำนวน Token แบบตายตัว
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

ประโยคดังกล่าวไม่ได้แปลว่า ประชาชนจะใช้ AI ได้แบบไม่จำกัด Token แต่หมายถึงดีอีไม่ได้ล็อกตัวเลข Token ไว้เป็นสเปกตายตัวตั้งแต่ต้น และเปิดให้ผู้รับจ้างบริหารระบบได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรร Token การสำรองกำลังประมวลผลผ่านคลาวด์ หรือใช้โมเดลผสม

อย่างไรก็ตาม คำอธิบายนี้ยังเหลือคำถามสำคัญว่า หากไม่กำหนดจำนวน Token แบบตายตัว ประชาชน 5 ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ใช้งานจริงในปริมาณเท่าใด ใช้ได้กี่ครั้งต่อวันหรือกี่ครั้งต่อเดือน และเมื่อใช้ครบเพดานแล้ว ระบบจะจัดการอย่างไร

ก่อนหน้านี้ Thai PBS รายงานคำชี้แจงของดีอีในทิศทางเดียวกันว่า โครงการนี้มีเป้าหมายจัดหาเครื่องมือ AI จำนวน 12 โมเดล ให้ประชาชน 5 ล้านคนเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรเป็นเวลา 1 ปี ผ่านแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมบริการ AI หลายรายไว้ในระบบเดียว

ขณะเดียวกัน Bangkok Biznews รายงานประเด็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ TH-AI Passport ว่า ปลัดกระทรวงดีอีระบุถึงแนวทางบริหารสัญญาโดยยึดหลัก “ใช้งานจริง ใช้บัญชีเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น” ซึ่งยิ่งทำให้ประเด็นเรื่องปริมาณการใช้งานจริงและการคิดต้นทุนต่อผู้ใช้ถูกจับตามากขึ้น

Token คือหน่วยพื้นฐานที่ระบบ AI ใช้ประมวลผลข้อความ ทั้งคำถามที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป และคำตอบที่ระบบสร้างกลับมา ยิ่งใช้งานมาก ส่งคำถามยาว หรือให้ AI สร้างคำตอบจำนวนมาก ระบบก็ใช้ Token มากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น ประเด็นเรื่อง Token จึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคเล็ก ๆ แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความคุ้มค่าของงบประมาณ เพราะถ้าโครงการใช้งบกว่า 1,600 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชน 5 ล้านคนเข้าถึง AI ระดับโปร รัฐต้องอธิบายให้ชัดว่า สิทธิ์ใช้งานจริงของประชาชนอยู่ตรงไหน มีเพดานอย่างไร และตรวจสอบการใช้งบได้ด้วยตัวชี้วัดใด

สรุปคือ ประเด็นที่นายธีระชาติตั้งข้อสังเกตล่าสุด ทำให้สังคมต้องย้อนกลับไปดูคำชี้แจงเดิมของดีอี โดยเฉพาะประโยค “ไม่กำหนดจำนวน Token แบบตายตัว” ว่าหมายถึงการเปิดให้บริหารระบบอย่างยืดหยุ่น หรือทำให้ประชาชนเข้าใจได้ยากว่าปริมาณใช้งานจริงมีขอบเขตแค่ไหน

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แหล่งข้าวอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:37 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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