บันเทิง

สุดซึ้ง! “ก๊อท จักรพันธ์” เปิดคลิปย้อน “ติณติณ” ก่อนเดบิวต์ วอนแฟนคลับส่งกำลังใจ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:23 น.
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สุดซึ้ง! "ก๊อท จักรพันธ์" เปิดคลิปย้อน "ติณติณ" ก่อนเดบิวต์ วอนแฟนคลับส่งกำลังใจ

สุดซึ้ง! “ก๊อท จักรพันธ์” เปิดคลิปย้อน 5 ปีก่อน “ติณติณ” ก่อนเดบิวต์ “นิวคันทรี่” วอนแฟนคลับส่งกำลังใจ พร้อมอ้าแขนดูแล

ประเด็นความขัดแย้งของ “ติณติณ-จรัสรวี เทียมรัตน์” สมาชิกวงบอยแบนด์ลูกทุ่ง New Country สังกัดค่ายแกรมมี่ โกลด์ ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมและแฟนเพลงอย่างต่อเนื่อง “ฟารีดา” หญิงสาวคู่กรณีเดินทางไปเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการโหนกระแส ค่ายต้นสังกัดตัดสินใจสั่งพักงานติณติณอย่างกะทันหัน ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์อย่างหนักหน่วง

ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ ฉายาเจ้าชายลูกทุ่งและผู้ก่อตั้งวง New Country เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โพสต์คลิปวิดีโอขณะติณติณเข้ามาออดิชันเพื่อเข้าร่วมโปรเจกต์เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า

“#ติณติณจรัสรวี คลิปนี้ 5 ปีกว่าแล้ว เป็นคลิปที่ติณติณ มาออดิชั่นเข้าโปรเจกต์นิวคันทรี่ มาซ้อมเต้นรับท่าจากครู 2 ชั่วโมงแล้วอัดคลิปส่งผม ซึ่งผมก็รับทันที

ติณต้องซ้อมร้องเต้นหนักมากให้ทันเพื่อนอีก 3 คนที่ฝึกล่วงหน้ามาก่อน 1 ปี เพราะเวลาเดบิ้วจะเกิดขึ้นอีกไม่ถึงสองเดือนซึ่งสุดท้ายเลื่อนเพราะ (โควิด) จึงทำให้ผมมีโอกาสเปลี่ยนแผนแต่งเพลงใหม่คือ (สแตนด์บายหล่อ) และเพลงนี้ก็ทำให้แจ้งเกิด 4 หนุ่มนิวคันทรี่ ผมดีใจภูมิใจสุด ๆ ที่ทำสำเร็จ

ก๊อท จักรพันธ์ โพสต์ให้กำลังใจ ติณติณ นิวคันทรี่
FB/ Got Jakaphun Home

และผมก็เดินจากเด็ก ๆ ไป 2 ปีกว่า และได้กลับมาทำงานอีกครั้งกับเพลง (ซุปเปอร์สตาร์ และ หน้าจอมิสคอลคนรอมิสยู) ขอบคุณแกรมมี่ที่ให้โอกาสผมแต่… ผมทำไม่สำเร็จเหมือนครั้งแรก ผมก็พิจารณาตัวเองและเดินจากไปอีกครั้ง

วันนี้ผมดูคลิปนี้แล้วมันจุกอก ติณเป็นเด็กดีนิสัยใจคอไม่เคยโกรธใครว่าร้ายใคร ความเป็นวัยรุ่นชิลมีชื่อเสียง สาวทักหาเยอะแฟนไม่มี ก็ปล่อยใจไปตามความรู้สึก จนผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็น ไม่ได้คบไม่มีความรักพลาดไม่ศึกษาให้ดีถึงผลเสีย บทเรียนนี้ติณรับรู้เสียใจ เสียใจมาก แฟนคลับที่รักรู้จักตัวตนน้องให้โอกาสน้องด้วยนะครับ

FB/ Got Jakaphun Home

กำลังใจสำคัญมากตอนนี้ อาอยู่ตรงนี้เสมอในวันที่เอ็งล้ม วันนี้เราเสียน้ำตากันมากพอแล้ว อย่าเพิ่งท้อนะลูก วันนี้ไม่มีงานแล้วก็ไม่เป็นไรพิสูจน์ปรับปรุงตัว อาเชื่อว่าแฟนๆไม่ทิ้งติณแน่นอน #ชีวิตไม่สิ้นไม่มีข้าวกินบ้านกูมี #ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตมาอยู่บ้านกู #ป้าหยีพร้อมดูแลมึง”

ขณะที่ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าว เช่น “ไม่ใช่พลาดไม่ศึกษาให้ดีค่ะ แต่พลาดที่ไม่รู้จักป้องกัน พร่ก๊อตต้องสอนใหม่นะคะ จะสนุกดีลให้ดี ดีลเรียบร้อยก็เตรียมพร้อมให้ดี อยากสนุกถุงยางห้ามขาด ไหนจะโรคอีกไม่ใช่แค่พลาดท้อง”

“ประสบการณ์จะสอนน้อง น้องจะโตขึ้น แล้วมันก็จะผ่านไป ชีวิตวันข้างหน้ายังอีกไกล #เป็นกำลังใจนะทุกๆคน เป็นกำลังใจให้นะคะลุง” , “กรณีพลาดแล้วทำเค้าท้อง สิ่งที่ต้องทำก่อนเลยคือการรับผิดชอบค่ะ คนเราพลาดได้แต่ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย”

ติณติณ นิวคันทรี่
FB/ Got Jakaphun Home

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:23 น.
79
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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