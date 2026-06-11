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สรุปดรามา ดร.ทันกวินท์ โผล่แจมทีมทนาย แม่ทราย สมุทร อ้างเข้าไปช่วยถ่วงดุลข้อมูล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:18 น.
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สรุปดรามา ดร.ทันกวินท์ โผล่แจมทีมทนาย แม่ทราย สมุทร อ้างเข้าไปช่วยถ่วงดุลข้อมูล

สรุปดรามา ดร.ทันกวินท์ โผล่แจมทีมทนาย แม่ทราย สมุทร รับไม่ได้ถูกแต่งตั้ง-ไม่รู้จักใครในนั้น อ้างเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อถ่วงดุลข้อมูล 2 ฝ่าย

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย. 69) ทาง ดร.ทันกวินท์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังออกจากห้องไกล่เกลี่ยที่ศาลแพ่งพระโขนง คดีลูกเนรคุณ ที่ฝั่งแม่แท้ ๆ ของทราย ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต จนชาวเน็ตรวมถึงสื่อมวลชนเข้าใจว่า ดร.ทันกวินท์ เป็นทนายความฝีมือดีของฝั่งแม่ทราย

ทว่า ดร.ทันกวินท์ ออกมาไลฟ์เฉลยความจริงว่า ตนไม่ใช่ทีมทนายที่คุณแม่แต่งตั้งขึ้นมา และไม่ได้รู้จักใครในนั้นมาก่อน เพียงแค่ว่าตนเข้าไปพูดคุยกับทีมทนายของฝั่งแม่เพื่อขอเข้าไปนั่งฟังสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง หรือเรียกง่าย ๆ ว่าขอเข้าไปเผือกเองไม่ได้มีใครจ้างอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

อ้าว! คนให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร ยอมรับ ไม่ใช่ทนายที่แม่แต่งตั้ง ลั่น ผมเxือกเอง

ล่าสุด 11 มิถุนายน 2569 ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูด โดยทาง ดร.ทันกวินท์ ยืนยันชัดเจนในรายการว่า “ตนเอง “ไม่ใช่ทนายความโจทก์” (ทนายของคุณแม่) และ “ไม่ได้รู้จักคุณแม่” มาก่อน ตนเองเข้าไปที่ศาลและได้พูดคุยกับทนายความฝั่งโจทก์ (คุณแม่) จากนั้นก็ได้แจ้งความประสงค์กับทนายโจทก์ว่า ต้องการขอเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพื่อ “ช่วยถ่วงดุลข้อมูลของสื่อมวลชน” เนื่องจากมองว่าในโซเชียลมีแต่คนอยากให้ฝั่งคุณแม่ออกมาพูด แต่ไม่มีใครพูด

ทนายความฝั่งโจทก์จึงอนุญาต โดยบอกว่า “งั้นเป็นทีมผม” ทำให้เขาอ้างสิทธิ์ในการเข้าไปในศาลในฐานะ “ทีมทนายความโจทก์” ซึ่งหากไม่ได้รับการแต่งตั้งหรืออนุญาตจากทนายโจทก์ เขาก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องพิจารณาคดีได้

ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย สอบถามทาง ดร.ทันกวินท์ ว่า “การอนุญาตให้บุคคลภายนอกอ้างตัวเป็นทีมทนายเพื่อเข้าไปฟังในศาลสามารถทำได้หรือไม่”

ดร.ทันกวินท์ ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า “ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเข้าไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของตนชัดเจนคือต้องการเข้าไปรับฟังข้อเท็จจริงในศาล เพื่อนำมา “ถ่วงดุลเพื่อไม่ให้เกิดการพูดในฝ่ายเดียว” ซึ่งเป็นประโยชน์ของสังคมเพราะจะช่วยให้สังคมได้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่แค่ฟังจากฝ่ายจำเลย (ทราย) เพียงอย่างเดียว”

ทางพี่หนุ่มแย้งว่า “ทางศาลไม่อนุญาตให้นำเรื่องที่ตกลงกันในห้องไกล่เกลี่ยมาเปิดเผย” ทาง ดร.ทันกวินท์ เลยถามกลับว่า “แล้วผมพูดเรื่องที่มันตกลงไหม ยืนยันว่าที่เข้าไปเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง จะได้รู้ว่าความจริงคืออะไร หากฝั่งทรายพูดไม่ตรงความจริง”

แม้จะมีการชี้แจงอย่างละเอียดจาก ดร.ทันกวินท์ แต่ดูเหมือนว่าพิธีกรทั้งสอง อย่าง หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา ก็ยังคงมีความสับสนกับเหตุผลที่ได้รับจากทาง ดร.ทันกวินท์ อยู่ดี

สรุปดรามา ดร.ทันกวินท์ โผล่แจมทีมทนาย แม่ทราย สมุทร อ้างเข้าไปช่วยถ่วงดุลข้อมูล-1
ภาพจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 14:18 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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