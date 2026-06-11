สรุปดรามา ดร.ทันกวินท์ โผล่แจมทีมทนาย แม่ทราย สมุทร อ้างเข้าไปช่วยถ่วงดุลข้อมูล
สรุปดรามา ดร.ทันกวินท์ โผล่แจมทีมทนาย แม่ทราย สมุทร รับไม่ได้ถูกแต่งตั้ง-ไม่รู้จักใครในนั้น อ้างเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อถ่วงดุลข้อมูล 2 ฝ่าย
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย. 69) ทาง ดร.ทันกวินท์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังออกจากห้องไกล่เกลี่ยที่ศาลแพ่งพระโขนง คดีลูกเนรคุณ ที่ฝั่งแม่แท้ ๆ ของทราย ยื่นฟ้อง ทราย สก๊อต จนชาวเน็ตรวมถึงสื่อมวลชนเข้าใจว่า ดร.ทันกวินท์ เป็นทนายความฝีมือดีของฝั่งแม่ทราย
ทว่า ดร.ทันกวินท์ ออกมาไลฟ์เฉลยความจริงว่า ตนไม่ใช่ทีมทนายที่คุณแม่แต่งตั้งขึ้นมา และไม่ได้รู้จักใครในนั้นมาก่อน เพียงแค่ว่าตนเข้าไปพูดคุยกับทีมทนายของฝั่งแม่เพื่อขอเข้าไปนั่งฟังสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง หรือเรียกง่าย ๆ ว่าขอเข้าไปเผือกเองไม่ได้มีใครจ้างอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
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ล่าสุด 11 มิถุนายน 2569 ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูด โดยทาง ดร.ทันกวินท์ ยืนยันชัดเจนในรายการว่า “ตนเอง “ไม่ใช่ทนายความโจทก์” (ทนายของคุณแม่) และ “ไม่ได้รู้จักคุณแม่” มาก่อน ตนเองเข้าไปที่ศาลและได้พูดคุยกับทนายความฝั่งโจทก์ (คุณแม่) จากนั้นก็ได้แจ้งความประสงค์กับทนายโจทก์ว่า ต้องการขอเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพื่อ “ช่วยถ่วงดุลข้อมูลของสื่อมวลชน” เนื่องจากมองว่าในโซเชียลมีแต่คนอยากให้ฝั่งคุณแม่ออกมาพูด แต่ไม่มีใครพูด
ทนายความฝั่งโจทก์จึงอนุญาต โดยบอกว่า “งั้นเป็นทีมผม” ทำให้เขาอ้างสิทธิ์ในการเข้าไปในศาลในฐานะ “ทีมทนายความโจทก์” ซึ่งหากไม่ได้รับการแต่งตั้งหรืออนุญาตจากทนายโจทก์ เขาก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องพิจารณาคดีได้
ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย สอบถามทาง ดร.ทันกวินท์ ว่า “การอนุญาตให้บุคคลภายนอกอ้างตัวเป็นทีมทนายเพื่อเข้าไปฟังในศาลสามารถทำได้หรือไม่”
ดร.ทันกวินท์ ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า “ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเข้าไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของตนชัดเจนคือต้องการเข้าไปรับฟังข้อเท็จจริงในศาล เพื่อนำมา “ถ่วงดุลเพื่อไม่ให้เกิดการพูดในฝ่ายเดียว” ซึ่งเป็นประโยชน์ของสังคมเพราะจะช่วยให้สังคมได้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่แค่ฟังจากฝ่ายจำเลย (ทราย) เพียงอย่างเดียว”
ทางพี่หนุ่มแย้งว่า “ทางศาลไม่อนุญาตให้นำเรื่องที่ตกลงกันในห้องไกล่เกลี่ยมาเปิดเผย” ทาง ดร.ทันกวินท์ เลยถามกลับว่า “แล้วผมพูดเรื่องที่มันตกลงไหม ยืนยันว่าที่เข้าไปเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง จะได้รู้ว่าความจริงคืออะไร หากฝั่งทรายพูดไม่ตรงความจริง”
แม้จะมีการชี้แจงอย่างละเอียดจาก ดร.ทันกวินท์ แต่ดูเหมือนว่าพิธีกรทั้งสอง อย่าง หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา ก็ยังคงมีความสับสนกับเหตุผลที่ได้รับจากทาง ดร.ทันกวินท์ อยู่ดี
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
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