แม่-ยาย น้า อา บังคับสาว 17 ค้ากามไนจีเรียล้างหนี้ หนีจับซ้อมน่วม ยัดขึ้นเครื่อง
สลดใจ ญาติแท้ๆ บังคับสาววัย 17 บินค้าประเวณีไนจีเรียล้างหนี้ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประสาน พม. รับตัวเหยื่อพ้นขุมนรกกลับถึงไทย หลังพยายามหนีแต่ถูกแม่-ยายตามซ้อมจับขึ้นเครื่อง ด้านกลาโหมสั่งออกค่าใช้จ่ายส่งพี่ชายพบน้องด่วน
เยาวชนหญิงอายุ 17 ปี เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศไนจีเรียเข้าช่วยเหลือจากการถูกบังคับค้าประเวณี โดยมี นางสาวชนิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมเดินทางไปรับตัว ก่อนพาเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569
คดีนี้เริ่มจากน้าสาวของแฟนหนุ่มผู้เสียหาย เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อมูลนิธิเป็นหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังจากเยาวชนหญิงรายนี้ถูกคนครอบครัวแท้ๆ ประกอบด้วย แม่ ยาย น้า และอา ร่วมกันกดดันบังคับให้เดินทางไปค้าประเวณีที่ประเทศไนจีเรียเพื่อนำเงินมาล้างหนี้สิน
ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายพยายามขัดขืนและหลบหนีไปอาศัยอยู่บ้านของแฟนหนุ่ม แต่ถูกกลุ่มญาติสะกดรอยตามไปทำร้ายร่างกายถึงบ้านพัก แล้วบังคับพาตัวไปยังสนามบินเพื่อส่งออกนอกประเทศทันที
ระหว่างเผชิญความทุกข์ทรมานอยู่ต่างแดนนาน 2 เดือน ผู้เสียหายแอบติดต่อสื่อสารกับแฟนหนุ่มและน้าสาวของแฟนหนุ่มอย่างต่อเนื่อง จนมีโอกาสติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศไนจีเรีย และได้รับการช่วยเหลือในที่สุด
ข้อมูลเบื้องต้นจากพนักงานสอบสวนพบว่า น้าสาวของผู้เสียหายเคยถูกหลอกไปทำงานในลักษณะนี้มาก่อน แล้วกลับมาร่วมมือกับแม่และบุคคลอื่นในครอบครัวบังคับผู้เสียหายไปทำงานแทน ขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ กำลังสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อขยายผลดำเนินคดีทางกฎหมาย
หลังกลับถึงไทย ผู้เสียหายแสดงความประสงค์ต้องการพบพี่ชาย ซึ่งเป็นบุคคลเดียวในครอบครัวที่ไม่รู้เห็นกับการค้ามนุษย์ มูลนิธิเป็นหนึ่งจึงประสานงานจนพบว่า พี่ชายรับราชการทหารประจำการอยู่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เมื่อทราบข่าวร้ายของน้องสาวก็เสียใจมากและต้องการเดินทางมาพบโดยเร็วที่สุด
พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบรายงานเรื่องดังกล่าว ได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลรายนี้ทันที โดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้พี่น้องได้พบหน้ากัน พร้อมย้ำจุดยืนที่จะไม่ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของกำลังพล
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ว่า “เรื่องนี้ ต้องชื่นชมน้องที่กล้าหาญ พยายามหาทางให้คนช่วย จนน้องโทรหาสถานฑูตเอง ในส่วนของอ้อ ช่วยประสานพี่ชายที่น้องเหลือคนไว้ใจแค่คนเดียว เพื่อให้เขาทั้งสอง ได้พบกัน อย่างน้อย พี่ชายก็คือกำลังใจและเซฟโซนที่ยังเหลืออยู่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ ที่ต้องผ่านเรื่องราวอุปสรรคและความยากลำบากที่ต่างแดนเพียงคนเดียวลำพัง เห็นน้องยิ้มได้ เราก็อุ่นใจแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ พม.ก็น่ารัก พูดคุยกับน้องให้น้องสบายใจ และไม่กดดัน เพราะน้องต้องเล่าเรื่องราวที่บอบช้ำใหม่ ให้เจ้าหน้าที่รับฟังเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย”
อ้างอิงจาก: เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
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