ติณติณ ยอมรับ เคยพูดไม่พร้อม ลั่น เด็กโตมาต้องใช้เวลา-เงินเยอะ

ติณติณ นิวคันทรี่ รับกลางรายการโหนกระแส ยอมรับเคยพูดยังไม่พร้อม ชี้เด็กโตมาอย่างดีต้องอาศัยเวลาและเงิน ฝ่ายหญิงยันครอบครัวเลี้ยงเด็กได้
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการเพลงไทย กรณีนักร้องสาว ฟาริดา แชร์ประสบการณ์ถูกนักร้องชายค่ายตึกฟ้าย่านอโศกท้องไม่รับ อ้างว่าฝ่ายเสนอให้ไปเอาเด็กออก ก่อนที่กระแสข่าวเชื่อมโยงมาที่ ติณติณ นักร้องหนุ่มวง NEW COUNTRY ในเวลาต่อมา ต้นสังกัด แกรมมี่ โกลด์ ออกคำสั่งพักการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น
ฟาริดา เปิดใจในรายการโหนกระแสร้องขอให้ติณติณออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น อยากพูดคุยหาทางออก และไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีก ตนยินดีที่จะให้ตรวจดีเอ็นเอ
ล่าสุด ติณติณ ชี้แจงมุมของตนเองในรายการโหนกระแส พิธีกร หนุ่ม กรรชัย สอบถามตรง ๆ ว่าเคยพูดเรื่องการยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ นักร้องหนุ่มเผยว่า “ผมได้ทักไปปรึกษากับเขาในแชทอินสตาแกรม โดยใช้โหมดข้อความจะหายไปเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ตนถามอีกฝ่ายว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ เขาตอบกลับมาว่าไม่รู้ ท้องสามเดือนแล้วเอาออกไม่ได้“
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ถามย้ำอีกครั้งว่าติณติณเคยพูดไหมว่ายังไม่พร้อม นักร้องหนุ่ม ยอมรับว่า “เคยครับ บอกในแชทไอจี ผมพูดว่าถ้าเธอรู้สึกยังไม่พร้อม และเรารู้สึกยังไม่พร้อม ทางออกเดียวคือการยุติการตั้งครรภ์นะ เพราะไม่อย่างนั้นมันคือการท้องไม่พร้อม ผมปรึกษากับเขา แต่เขาตอบกลับมาว่าไม่ได้ คุยกับพ่อแล้วไม่ให้เอาออก ผมเลยตอบไปว่าเคารพการตัดสินใจของเขานะ แต่ผมบอกว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาอย่างดี ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินเยอะมาก ๆ ตอนนี้ผมยังไม่พร้อม
เขาตอบกลับมาว่าจะให้พ่อและครอบครัวเขาเลี้ยง ผมก็เลยบอกว่าครอบครัวเธอรวยหรอ ฝ่ายหญิงตอบกลับว่า ไม่ แต่เลี้ยงได้ และขอโทษที่มาบอกช้า จบแค่นี้ครับ ผมเข้าใจว่ามันคือการเคลียร์กันแล้ว”
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