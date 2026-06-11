“ยูซุฟู” อาลัยความยุติธรรมไทย หลังถูกพิพาษาประหารชีวิต คดีวางระเบิดราชประสงค์
ไมไรลี ยูซุฟู ค้านไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังถูกพิพาษาประหารชีวิต คดีวางระเบิดราชประสงค์ ถามกลับว่ามีหลักฐานอะไร ขออาลัยให้ความยุติธรรมไทย
จากกรณีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ คร่าชีวิต 20 ศพ โดยมี นายอาเด็ม คาราดั๊ก และนายไมไรลี ยูซุฟู สองจำเลยชาวอุยกูร์ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งถือเป็นเหตุโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ก่อนที่ในวันนี้ 11 มิ.ย. 69 ศาลพิพากษาประหารชีวิต ไม่มีเหตุลดโทษให้ นายอาเด็ม คาราดัค และไมไรลี ยูซุฟู ฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์ พร้อมปรับ 1,000 บาท ข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะ
ทั้งนี้มีรายงานว่าภายหลังคำพิพากษานายยูซุฟู ได้พูดเป็นภาษาไทยว่า ขอไว้อาลัยให้กับความยุติธรรมของประเทศไทย ตนไม่ยอมคำตัดสิน ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่าง ถามกลับว่ามีหลักฐานอะไร ใช้โทรศัพท์มือถือที่ฝ่ายโจทก์ใช้เป็นพยานหลักฐาน เจ้าตัวยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือดังกล่าวและขอให้คนไทยช่วยกับสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้ด้วย
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