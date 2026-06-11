บันเทิง

อ.ปริญญา ชื่นชม ทนายปีศาจ ซีรีย์สับกระบวนการยุติธรรมไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:24 น.
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ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ชวนชมซีรีส์ทนายปีศาจหลังเข้าชมรอบปฐมทัศน์ ยกเป็นหนังแนวสู้กันในศาลที่ดีที่สุดในรอบ 30 ปี ชี้สับกระบวนการยุติธรรมไทยตรงจุด

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังเข้าร่วมชมการฉายรอบปฐมทัศน์ของซีรีส์ไทยเรื่องใหม่ “ทนายปีศาจ” เปิดตัวสตรีมมิงอย่างเป็นทางการผ่านทางช่องทาง Netflix จำนวนทั้งหมด 8 ตอน ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ระบุความประทับใจหลังจากได้รับชมการฉายตัวอย่างจำนวน 3 ตอนแรกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา

ซีรีส์เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เมื่อ 6 ปีก่อน เป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของกลุ่มทนายความแนวชอบแถลงข่าวขยายตัวในสังคมไทย แม้ชื่อเรื่องจะดูเหมือนมุ่งเน้นการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์บทบาทหน้าที่ของตัวทนายความ แต่ข้อเท็จจริงในเนื้อหาหลักกลับเป็นการสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาในระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทั้งหมด โดยเฉพาะสถาบันศาลที่เล่าอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาในลักษณะที่ยากจะปฏิเสธหรือหาข้อโต้เถียงได้

ในแง่ของวงการภาพยนตร์และละครไทย นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง “เชอร์รี่แอน” ที่เคยนำเสนอเนื้อหาตีแผ่ความจริงในระบบยุติธรรม สังคมไทยก็ห่างหายจากผลงานภาพยนตร์แนวนี้ไปนานร่วม 30 ปี การกลับมาของซีรีส์เรื่องนี้จึงถือเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการนำเสนอโครงเรื่องในรูปแบบ Courtroom Drama หรือละครแนวต่อสู้คดีความภายในชั้นศาล ที่ใช้วิธีการชิงไหวชิงพริบผ่านช่องโหว่และข้อจำกัดทางกฎหมาย ซึ่งทำออกมาได้อย่างมีมาตรฐานระดับสูงและสามารถเทียบชั้นกับผลงานแนวเดียวกันของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นครั้งแรกของวงการบันเทิงไทย

ประโยคที่ชื่นชอบและสร้างความประทับใจมากที่สุดในเรื่อง คือฉากคำพูดของตัวละครนำ “ทนายจิตตรี” (นำแสดงโดย หญิง-รฐา) ที่เอ่ยปากพูดคุยกับ “เมฆ” (นำแสดงโดย ณัฏฐ์ กิจจริต) ทนายความหนุ่มที่พยายามต่อสู้เพื่อความถูกต้องให้แก่ภาคประชาชนว่า “ตราบใดที่กฎหมายยังใช้กับทุกคนได้ไม่เสมอกัน ก็ยังต้องมีคนอย่างชั้น” คำพูดมีมิติต่างๆ เปรียบเสมือนค้อนที่ทุบและฟาดเข้าใส่ความคิดของเหล่านักกฎหมาย รวมถึงอาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอนวิชากฎหมายในประเทศไทยทุกคนให้กลับมาทบทวนการทำงาน

บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็สามารถรับชมได้อย่างสนุกสนาน ส่วนกลุ่มบุคคลที่ทำงานในวิชาชีพกฎหมายยิ่งจำเป็นต้องดู เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยกันพัฒนาระบบและทำให้ความยุติธรรมสามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม จนสังคมไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนในลักษณะทนายปีศาจในชีวิตจริง

อ.ปริญญา ชื่นชม ทนายปีศาจ ซีรีย์สับกระบวนการยุติธรรมไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:24 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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