อาเด็ม-ยูซุฟู คือใคร? สองจำเลยชาวอุยกูร์ คดีระเบิดราชประสงค์
ย้อนคดีระเบิดศาลท้าวมหาพรหม 17 ส.ค. 2558 ผู้เสียชีวิต 20 ราย หลังศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต 2 จำเลย เมื่อ 11 มิ.ย. 2569
คดีระเบิดแยกราชประสงค์กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง หลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 สั่งประหารชีวิต อาเด็ม คาราดัค และ ไมไรลี ยูซุฟู 2 จำเลยในคดีวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ เหตุร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไป 20 รายเมื่อปี 2558
อาเด็ม คาราดัค-ไมไรลี ยูซุฟู คือใคร
อาเด็ม คาราดัค เป็นจำเลยหลักคนหนึ่งในคดีนี้ เขาปรากฏในข่าวด้วยอีกชื่อว่า บิลาล โมฮัมเหม็ด เจ้าหน้าที่จับกุมเขาได้หลังเกิดเหตุไม่นาน พร้อมตรวจพบเอกสารเดินทางปลอมและหลักฐานอื่นในที่พัก
ตำรวจกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดและเชื่อมโยงกับชายเสื้อเหลืองในภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าว
ส่วน ไมไรลี ยูซุฟู หรือบางสำนักสะกดว่า ยูซูฟู เมียไรลี เป็นจำเลยอีกคนในคดีเดียวกัน เจ้าหน้าที่จับกุมเขาได้บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาหลังเกิดเหตุไม่นาน
เอพี รายงานว่าสื่อหลายสำนักระบุว่าเขาถือเอกสารจากเขตซินเจียงของจีน เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุ
ทั้งอาเด็มและยูซุฟูถูกระบุในรายงานต่างประเทศหลายสำนักว่าเป็นชาวอุยกูร์ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมุสลิมจากจีน ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและคำพิพากษาเกี่ยวข้องกับบุคคลในคดีเท่านั้น ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์
เหตุระเบิดราชประสงค์ 2558 เกิดอะไรขึ้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 18.55 น. เกิดเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม บริเวณแยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ พื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง
ไทยพีบีเอสรายงานว่าเหตุระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 14 ราย และคนไทย 6 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 160 ราย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยสวมเสื้อสีเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางบริเวณศาลท้าวมหาพรหมก่อนเกิดเหตุ ภาพดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายราย
ทำไมคดีนี้ใช้เวลานานเกือบ 11 ปี
รีเดียวฟรีเอเชีย รายงานว่า คดีนี้ยืดเยื้อมาหลายปีเนื่องจากมีปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ จำนวนพยานจำนวนมาก เอกสารคดีกว่า 10,000 หน้า ปัญหาด้านล่ามและภาษา รวมถึงกระบวนการพิจารณาที่เปลี่ยนผ่านจากศาลทหารเข้าสู่ศาลอาญา
ในช่วงก่อนหน้านี้ จำเลยทั้งสองเคยให้การปฏิเสธในชั้นศาล ฝ่ายทนายโต้แย้งเรื่องกระบวนการสอบสวนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคำรับสารภาพ ขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยยืนยันการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานในสำนวน
ศาลตัดสินอาเด็มและยูซุฟูอย่างไร
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตอาเด็ม คาราดัค และไมไรลี ยูซุฟู ฐานร่วมกันวางระเบิดแยกราชประสงค์ พร้อมปรับ 1,000 บาทในข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะ
อย่างไรก็ตาม คำพิพากษานี้ยังอยู่ในระดับศาลชั้นต้น จำเลยยังมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาตามกฎหมาย คดีจึงยังไม่ถือว่าสิ้นสุด
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