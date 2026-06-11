ข่าวอาชญากรรม

อาเด็ม-ยูซุฟู คือใคร? สองจำเลยชาวอุยกูร์ คดีระเบิดราชประสงค์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:42 น.
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อาเด็ม-ยูซุฟู คือใคร? เปิดแฟ้ม 11 ปี คดีระเบิดราชประสงค์

ย้อนคดีระเบิดศาลท้าวมหาพรหม 17 ส.ค. 2558 ผู้เสียชีวิต 20 ราย หลังศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต 2 จำเลย เมื่อ 11 มิ.ย. 2569

คดีระเบิดแยกราชประสงค์กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง หลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 สั่งประหารชีวิต อาเด็ม คาราดัค และ ไมไรลี ยูซุฟู 2 จำเลยในคดีวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ เหตุร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไป 20 รายเมื่อปี 2558

อาเด็ม คาราดัค-ไมไรลี ยูซุฟู คือใคร

อาเด็ม คาราดัค เป็นจำเลยหลักคนหนึ่งในคดีนี้ เขาปรากฏในข่าวด้วยอีกชื่อว่า บิลาล โมฮัมเหม็ด เจ้าหน้าที่จับกุมเขาได้หลังเกิดเหตุไม่นาน พร้อมตรวจพบเอกสารเดินทางปลอมและหลักฐานอื่นในที่พัก

ตำรวจกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดและเชื่อมโยงกับชายเสื้อเหลืองในภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าว

ส่วน ไมไรลี ยูซุฟู หรือบางสำนักสะกดว่า ยูซูฟู เมียไรลี เป็นจำเลยอีกคนในคดีเดียวกัน เจ้าหน้าที่จับกุมเขาได้บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาหลังเกิดเหตุไม่นาน

เอพี รายงานว่าสื่อหลายสำนักระบุว่าเขาถือเอกสารจากเขตซินเจียงของจีน เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุ

ทั้งอาเด็มและยูซุฟูถูกระบุในรายงานต่างประเทศหลายสำนักว่าเป็นชาวอุยกูร์ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมุสลิมจากจีน ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและคำพิพากษาเกี่ยวข้องกับบุคคลในคดีเท่านั้น ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์

ผู้สื่อข่าวรวมตัวกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ กรุงเทพฯ
ผู้สื่อข่าวรวมตัวกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 (AP Photo/ศักดิ์ชัย ลลิต)

เหตุระเบิดราชประสงค์ 2558 เกิดอะไรขึ้น

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 18.55 น. เกิดเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม บริเวณแยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ พื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง

ไทยพีบีเอสรายงานว่าเหตุระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 14 ราย และคนไทย 6 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 160 ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยสวมเสื้อสีเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางบริเวณศาลท้าวมหาพรหมก่อนเกิดเหตุ ภาพดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายราย

ทำไมคดีนี้ใช้เวลานานเกือบ 11 ปี

รีเดียวฟรีเอเชีย รายงานว่า คดีนี้ยืดเยื้อมาหลายปีเนื่องจากมีปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ จำนวนพยานจำนวนมาก เอกสารคดีกว่า 10,000 หน้า ปัญหาด้านล่ามและภาษา รวมถึงกระบวนการพิจารณาที่เปลี่ยนผ่านจากศาลทหารเข้าสู่ศาลอาญา

ในช่วงก่อนหน้านี้ จำเลยทั้งสองเคยให้การปฏิเสธในชั้นศาล ฝ่ายทนายโต้แย้งเรื่องกระบวนการสอบสวนและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคำรับสารภาพ ขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยยืนยันการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานในสำนวน

ศาลตัดสินอาเด็มและยูซุฟูอย่างไร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตอาเด็ม คาราดัค และไมไรลี ยูซุฟู ฐานร่วมกันวางระเบิดแยกราชประสงค์ พร้อมปรับ 1,000 บาทในข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะ

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษานี้ยังอยู่ในระดับศาลชั้นต้น จำเลยยังมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาตามกฎหมาย คดีจึงยังไม่ถือว่าสิ้นสุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:42 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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